La modelo contó las razones de su separación de Mariano Martínez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 13:29

Si bien en un principio eligió mantener su separación más puertas adentro, ahora Camila Cavallo se abrió y dio detalles de su ruptura con Mariano Martínez . En diálogo con la revista Gente , la modelo aseguró que fue una relación intensa, pero que pasaron por alto el noviazgo y fueron directo a la familia. Además que el desgaste y las diferencias habrían sido los motivos del final de la pareja.

En tiempos como estos es común encontrarse con que las convivencias no son sencillas. Estar todo el día en casa sin la posibilidad de salir a tomar algo o a relajarse con amigos, por la cuarentena para evitar la propagación del coranavirus, hizo que una ola de separaciones esté empezando a apoderarse de la farándula. Sin embargo, según Cavallo, el aislamiento no fue el motivo de su ruptura con el actor, para ella las razones son "el desgaste y las diferencias". "Uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Es más o menos eso", dijo al respecto.

Tras cuatro años juntos, Camila hizo un repaso de su vínculo con Mariano. "Fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No, nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emocional", sumó.

La modelo habló de los motivos por los que se separó del papá de su hija

Ahora, Cavallo reside en un departamento en Belgrano, con la hija en común que tiene con el actor, Alma, de tres años, mientras que Mariano sigue en su casa de zona norte, en donde vivían juntos. Sobre cómo está llevando el duelo del vínculo con el actor, la modelo , contestó: "Estoy bien. Tengo días mejores y otros más de bajón porque son proyectos que se caen. Pero trato de transformar los momentos en que no estoy tan bien sabiendo que eso es pasajero, y que voy a estar mejor. Solo son parte de la vida".