Separada de Nicolás Cabré, Laurita Fernández hace el duelo bailando

6 de mayo de 2020

Laurita Fernández compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se la ve bailando enérgicamente y dejando atrás la tristeza del duelo, tras la separación de Nicolás Cabré. La actriz, que fue campeona y subcampeona de "Bailando por un sueño " , parece dispuesta a volver al ruedo; incluso estuvo coqueteando con la idea de que su excoach, Matías Napp, sea su compañero de baile en el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Con look de entrecasa, Laurita se mostró bailando con la vista clavada en la cámara y con unos movimientos sensuales y muy difíciles de imitar. "No me saqué el pijama en todo el día", escribió, dejando en claro que el pantalón suelto y la remera atada a la cintura en tonos claros son parte de su outfit para dormir. También que no hubo tiempo de maquillarse ni peinarse: es que en esta cuarentena hay que mostrarse al natural.

La actriz además se mostró contenta con sus primeros pasos en TikTok y se excusó con sus seguidores por ser todavía amateur en el uso de esta app que es furor en tiempos de aislamiento. Fue Angel De Brito quien ofició de jurado virtual y no dudó en calificar la performance de la exparticipante del "Bailando" con un 10, en Twitter.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré fueron las primeras víctimas famosas de las separaciones en cuarentena. Desde que comenzó este aislamiento preventivo, social y obligatorio que los psicólogos y sociólogos vienen hablando de la gran posibilidad de que el encierro hogareño traiga aparejada peleas, rupturas y hasta eventuales divorcios. Y las celebridades, obviamente, no iban a escapar de esa suerte.

