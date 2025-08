Sergio Lapegüe volvió a su programa, habló de su salud y apuntó contra las fake news

Sergio Lapegüe se descompensó ayer por la mañana en medio de su programa de televisión y debió abandonar de forma repentina el piso. Esta mañana, reapareció en Lape Club Social y con humor habló de su salud y apuntó contra quienes difundieron fake news sobre lo sucedido.

“Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos”, arrancó como siempre, de pie, en medio del estudio y con buen semblante. “¡Buen día Lape!”, lo recibieron con alegría sus columnistas, y de inmediato el conductor entró en tema con humor. “Ay, me agarra”, exclamó, y actuó de inmediato un mareo. “Me desmayo”, sumó, y dio algunos pasos en falso. “No hagas chistes”, lo retaron desde la mesa. “Es oficial, sos vos”, apuntó Paula Varela en referencia a una falsa información que circuló ayer en redes sociales. “Soy yo”, agregó, como si hiciera falta.

Sergio Lapegüe apuntó contra quienes difundieron fake news America TV / Captura de video

Pero el paso de comedia no terminó ahí: preocupados por su compañero, Leo Paradizo y Mauro Szeta se acercaron hasta el conductor con una silla. “Me preguntan si estoy bien. Estoy mal, ¿sabés? Empiezo a sentirme mal cuando ustedes empiezan a hablar de Boca”, disparó. “Sentate, casi te desmayás”, le pidió el columnista de deportes. “Dame alguna buena noticia de Boca, por favor”, suplicó mientras lo abanicaban con las manos. “¿Bajó el dólar? ¿Colapinto ganó?”, siguió.

Luego del momento ocurrente, Lapegüe se tomó unos minutos para compartir lo que le tocó atravesar ayer. “Gracias a todos. Gracias a América fundamentalmente. Me agarró una especie de bajón de presión. Rápido una enfermera estuvo a los cinco minutos. Después vino la ambulancia, después me llevaron a un hospital, lo que está bien porque uno se tiene que hacer los controles y cuidarse”, señaló. “Estoy bien”, confirmó.

Por último, Lapegue habló del apoyo que recibió del público. “Gracias a todos los mensajes de todos ustedes menos a uno que dice que yo me había muerto”, disparó, mirando a cámara. “Los muertos que vos matás gozan de buena salud”, apuntó con una sonrisa en la cara y dio por terminado el tema.

Un susto para Lapegüe

El periodista conduce Lape Club Social por la pantalla de América Gentileza América

Ayer por la mañana, Mientras Marina Calabró presentaba una nota, Lapegüe desapareció de forma repentina del piso. Su lugar lo tomó Mauro Szeta. “Ay, la magia de la televisión”, reaccionó con gracia, y sin pausa volteó hacia el público y aclaró: “Lape está bien. No se asusten. No pasó absolutamente nada. Una mini cosita. Ahora les vamos a dar alguna precisión. Quédense tranquilos”. Lo cierto es que el periodista no volvió al programa: fue trasladado al Sanatorio Finochietto, donde luego de varios estudios, entre ellos una tomografía y una resonancia magnética, se retiró a su casa.

La palabra de Marina Calabró

“Estábamos haciendo la columna y al principio del segundo tema se empezó a sentir mal. Yo hablé después con él alrededor de las 17, recién salía del sanatorio. Aparentemente lo que tuvo fue un pico de presión”, reveló esta mañana Calabró en su programa de radio de El Observador. “Está controlado. Le mandaron a hacer una batería de estudios”, sumó. Luego, compartió lo que le dijo el conductor antes de dejar el vivo. “Me dijo que en un momento me estaba mirando y dejó de verme de un ojo. Entonces se tapó un ojo y más o menos me veía y desde el otro veía menos que nublado”, explicó. “Se recontra asustó”, agregó. “Si se confirma el diagnóstico, que por ahora es preliminar, serían unas migrañas áuricas”.

El enojo de la esposa de Lapegüe

El descargo de Bochi tras la serie de publicaciones falsas sobre la salud de su esposo (Fuente: Instagram/@bochiok)

Quien hizo referencia de forma directa al rumor sobre el estado de salud de Lapegüe fue su mujer, Silvia Lapegüe. La Bochi le contestó ayer a los críticos de manera tajante desde sus historias de Instagram: compartió la captura de pantalla de quien aseguró que su marido había muerto y pidió denunciarlo. Luego hizo referencia a la salud del conductor.

“Sergio hoy se mareó al aire en el programa, no veía bien, lo atendieron en América y después Micaela lo llevó al Finochietto, donde le hicieron estudios”, arrancó una segunda historia. “Está mejor en casa. Mañana en el programa [por hoy] contará mejor los detalles, pero lo más importante es que está bien. Gracias por sus mensajes de preocupación”, completó.