Sergio Lapegüe y su salud: “Estoy en la cama sin fuerzas, pero con fe”

Tras cinco días de internación por coronavirus en la Clínica Juncal de Temperley, Sergio Lapegüe contó en diálogo con LA NACION que en las últimas horas tuvo fiebre, dolores corporales y, además, debió recibir oxígeno.

“Hoy estoy con un poco de fiebre. Mucho menos que en los últimos dos días, por suerte. Cuando baja el oxígeno en sangre me ponen la bigotera, como ahora. Me hace respirar sin agitarme. Me dieron plasma ayer. Eso ayuda. Y el virus se fue desplazando a los dos pulmones, algo habitual según me explican los médicos. Estoy en la cama sin fuerzas, pero con fe”, contó el periodista y conductor en diálogo con este medio.

Mica, su hija, quien dio la noticia del Covid positivo de su papá, finalmente pasado el mediodía de este jueves tuvo el resultado de su hisopado. El mismo le dio positivo, como ella estimaba.

“Ayer (por el martes) arranqué con tos y con cansancio corporal, me desperté con fiebre a las 3 de la madrugada y dolor de cuerpo, así que me hisopé esta mañana. Ahora espero el resultado, aunque creo que es obvio por haber estado en contacto con mi papá”, había contado la actriz a la prensa en las ultimas horas.

Silvia, alias “Bochi”, esposa de Sergio, dio negativo de su hisopado, en tanto Elvis, el otro hijo de la pareja, tendrá su resultado este viernes.