Sharon Stone disfrutó de un día de masajes y manicura, en Beverly Hills

Sharon Stone es considerada un ícono del cine en Hollywood, un ejemplo por haber puesto garra para mejorarse luego del derrame cerebral que sufrió en 2001, y también una inspiración, tras el discurso que dio cuando recibió un premio como mujer del año en este 2019. Y así su vida, la actriz tiene una rutina lejos de los divismos, tal como se la pudo ver este fin de semana, cuando acudió como una clienta más a un salón de belleza.

A cara lavada y muy sonriente, la actriz recibió masajes descontracturantes, pasó por una sesión de manicura y también se depiló. Al igual que las otras personas que se encontraban con ella, leyó unas revistas mientras disfrutaba de su día de belleza.

El 2019 fue un año de mucha actividad para Stone, que formó parte del elenco de la serie de HBO The New Pope e interpretó a Hannah, una vendedora de condominios de Las Vegas, en la película de Netflix La lavandería. En febrero, en tanto, estrenará la comedia romántica What about love, que protagoniza junto a Andy García, y también se la podrá ver en Ratched, la serie producida por Ryan Murphy que está inspirada en el personaje de Mildred Ratched, la recordada enfermera de la película Atrapado sin salida (1975).