Cada vez falta menos para que Pampita vuelva a casarse Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 01:44

La semana comenzó en ShowMatch con Marcelo Tinelli realizando dos importantes anuncios. Muy entusiasmado de llegar una vez más a la pista de baile más famosa de la televisión argentina, el conductor del reality abrió el programa y dijo que Carolina "Pampita" Ardohain se había casado, y que en el transcurso del fin de semana su productor, Fede Hoppe, finalmente lo había invitado a comer a su casa.

Entre risas, y teniendo en cuenta que una noticia era mucho más importante que la otra, Tinelli exclamó que Pampita estaba "casada en secreto", y destacó: "¡Estuvimos acá y no nos contó nada!". Al momento de presentarla, pidió un fuerte aplauso para ella y finalmente le preguntó si esa información era cierta o no.

Muy sonriente, Pampita negó esa versión, y dijo que en realidad no fue a contraer matrimonio con su pareja, Roberto García Moritán, sino a registrar las huellas digitales. Para corroborar esa historia, Tinelli le dio la palabra a Ángel de Brito para confirmar si eso era así, y el periodista comentó: "Fue con los testigos al Registro civil, pero dice que no se casó". Rápidamente la modelo lo corrigió y le dijo que no había ido con los testigos, sino solo con su prometido. "Fuimos los dos solos, pero no fue casamiento", destacó Pampita muy segura, que aclaró que solo llevaron adelante varios trámites previos al casamiento, para los que incluso llevaron partidas de divorcio, y luego agregó una vez más que "la ceremonia es el 22".

Algo desilusionado, Tinelli debió entonces dar un paso atrás y remarcó: "Tremendo, no está casada, sigue soltera. Bueno, Pampita no se casó, pero yo sí fui a comer a lo de Hoppe".

Más adelante, y en el último tramo del programa, Marcelo reveló que luego del casamiento de la modelo, y mientras ella se encuentre de luna de miel, la elegida para reemplazarla durante el jueves y viernes será Lali Espósito. Pero en ese momento, le preguntó nuevamente a Ángel de Brito si sabía el lugar elegido por la pareja para descansar. La respuesta del periodista fue que los recién casados irían a Europa, y Pampita confirmó esa información y puntualizó que el destino elegido es París. "Ojo que en París puede venir la cigüeña" respondió el conductor, y ella dijo: "No habría problema". En ese momento, Tinelli le preguntó si le gustaría ser nuevamente mamá, y Pampita respondió que sí, ¿baby boom en puerta?