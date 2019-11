Sin filtro, el capocómico habló de todo en Intrusos Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 18:38

Fiel a su estilo, Enrique Pinti pasó por el living de Intrusos y habló de todo: sus expectativas para la temporada de verano, cómo ve la actualidad del país y de Latinoamérica y qué opina sobre el presidente electo Alberto Fernández.

"Estoy esperanzado, no tengo más remedio a los 80 años", comenzó, entre risas, el capocómico. Y ya con tono serio, expresó: "Creo que peor ya no se puede estar. Después de haber vivido y pasado por tantas cosas y tantos gobiernos nada te asombra demasiado. Creo que como sociedad deberíamos hacer una autocrítica. ¿Quién los elije si no? Elegimos mal y tenemos una conducta rara como sociedad".

"La grieta es una guerra de opinión", comentó Pinti, para luego referirse a la cena de despedida que realizó Mauricio Macri el lunes, en Olivos y a la cual asistieron varias personalidades del ambiente: "Esto pasa siempre en la farándula, que se pone de un lado o del otro. A mí me pasó cuando tildé de loca a la expresidenta o cuando opiné sobre la diabetes. En ese momento me mataron", confesó.

En cuanto a si iría o no a una cena presidencial, el humorista comentó: "Si me invitan a una comida con un presidente paso. Ni loco. La única vez que acepté una invitación fue por el Bicentenario y también otra vez por la promulgación del matrimonio igualitario, pero porque yo había hecho campaña para que saliera esa ley. Si no, no me interesa cenar con ningún presidente".

Sobre los temas que lo preocupan en la actualidad, el artista expresó: "No puedo soportar el desamparo de la gente, sobre todo de los viejos y de los chicos. Cuando los veo perdidos en una villa, que ya no tienen cerebro, o los viejos desamparados después de trabajar toda una vida, lloro", señaló muy dolido.

Acto seguido Pinti opinó sobre el futuro del país y habló del presidente electo, Alberto Fernández: "Cuando habla, como casi todos los políticos, es estupendo. Creo que es un tipo que aparenta ser pausado, tranquilo y no es fanático, lo cual ya me deja un poco más tranquilo. El fanatismo de un lado o del otro ya no lo puedo aguantar".

También, reflexionó sobre lo que está pasando en Latinoamérica, en especial en Chile, país que conoce muy bien. "No me sorprendió lo de Chile. Fui muchos años cuando me invitaban al programa de Cecilia Boloco, en los 90 y ya me daba cuenta de la desigualdad que había en ese país. Siempre fue una sociedad muy clasista", disparó.

Tras confesar que está muy bien de salud -"aunque tengo diabetes, un edema en el ojo y me duelen las rodillas por líquido acumulado"-, el actor confesó que cumplió 80 años de los cuales 64 son de trabajo. Sin pensar en retirarse del medio, el comediante aseguró que hará temporada en Buenos Aires con su obra Al fondo a la derecha, y que en abril o mayo ya presentará su nuevo espectáculo.

"El humor me salva. Cuando me dicen que no se vendieron muchas entradas me río. El día que no venga nadie más a verme, ya les dije: 'me ponen el disco de risas y lo hago solo el show', concluyó con ese humor que lo caracteriza.