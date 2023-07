Sienna Miller y unas paradisíacas vacaciones en St. Tropez con su nuevo amor

escuchar

Sienna Miller disfruta del verano en el hemisferio norte con unas paradisíacas vacaciones en St. Tropez, el exclusivo balneario de la costa azul francesa. La actriz de 41 años fue vista con su novio, Oli Green, de 26, y su hija Marlowe, de 10.

A lo largo de los días, la estrella lució diferentes trajes de baño, demostrando que, además de tener talento frente a las cámaras, también es un ícono de la moda. La familia se relajó nadando en el mar mientras disfrutaban de un paseo en yate, escapándole al calor que hace en las grandes urbes .

Sienna Miller disfruta de sus vacaciones en St Tropez con su novio Oli Green, de 26, y su hija Marlow Eliot Press/The Grosby Group

Miller y Green confirmaron su romance en una fiesta de Vanity Fair en febrero de 2022, luego de que fueron vistos juntos en varias oportunidades . Los actores decidieron mantener su romance lejos de los medios durante un tiempo, hasta que la temporada de los Oscar les hizo tomar la decisión de mostrarse en público por primera vez.

A principios de este año, la actriz reveló que pensaba estar casada y tener hijos a los 30, pero que las relaciones que mantuvo durante esos años no funcionaron. “ Invertí lo que me parecieron los años más importantes en algo que no era más que una persona que adentro tenía un balde con un agujero en lugar de corazón. Perdí el tiempo. Y sentí que el tiempo era realmente mi moneda ”, dijo la ex de Jude Law en declaraciones a British Vogue.

Sienna y Oli hicieron pública su relación en febrero de 2022 Eliot Press/The Grosby Group

Inmediatamente, la estrella se apresuró a aclarar que no se refería a Tom Sturridge, con quien salió de 2011 a 2015 y con quien comparte a su hija Marlowe. Entre ellos siempre mantuvieron una relación cordial y amistosa por el bien de la niña . A principios de esta semana, antes de viajar a Francia, la pareja disfrutó del torneo de tenis de Wimbledon, en donde se sentaron cerca de Sturridge y su novia, la modelo y presentadora británica Alexa Chung.

Estas vacaciones también son una bocanada de aire fresco para Miller. El mes pasado, su hermana mayor, Savannah Miller, reveló que su padre está luchando contra el Alzheimer. La mujer compartió la desgarradora noticia al rendirle homenaje a su progenitor durante el día del padre. Junto a una foto de Edwin Miller, Savannah compartió una emotiva publicación en Instagram, afirmando que “lo echaba de menos más allá de lo descriptible”.

Marlow, la hija de Miller, feliz de disfrutar de unas vacaciones con su madre Spread Pictures/The Grosby Group

“Aquí está mi padre, el hombre con el corazón más profundo, las palabras más sabias y los abrazos más increíbles que jamás hayan existido. Le echo de menos más allá de lo descriptible”, expresó. “A medida que avanza su Alzheimer y se aleja lentamente del mundo, me duele el corazón por este hombre. Sus abrazos siguen siendo igual de profundos, gracias a Dios, pero la vida y la chispa que lo impregnaba todo se han apagado. Es algo tan cruel y complicado de manejar. Enviando amor a todos aquellos para los que el día de hoy es duro”, culminó.

Esta enfermedad logró unir a los hermanos, quienes acompañan al hombre que les dio la vida en este difícil momento. “Por primera vez en seis años estamos todos juntos con nuestro padre”, escribió Savannah. “Han cambiado muchas cosas en este tiempo, con su salud en declive, pero al mismo tiempo no cambió nada en absoluto. El amor es el mismo, tan profundo y verdadero como siempre. Puede que nos separen océanos, pero el amor que sentimos el uno por el otro y por nuestro padre lo trasciende todo. En estos momentos tan reales, recuerdo con gracia de qué se trata todo esto. El amor y la conexión humana es todo lo que realmente tenemos y estoy profundamente agradecida por el amor y la conexión que tengo con estos cuatro seres humanos extraordinarios, mi familia”, concluyó.

La madre de las hermanas es la ex modelo Jo Miller, que estuvo casada con Edwin hasta 1987. Él se casó luego con la diseñadora de interiores Kelly Hoppen, con quien estuvo entre 1989 y 2003.

