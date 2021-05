Silvina Escudero reveló los motivos por los cuales no saldría con Mariano Martínez

“Nunca fui a tomar ni un café con Mariano Martínez”, confesó Silvina Escudero este lunes en Los ángeles de la mañana. Soltera desde hace ocho meses, la bailarina volvió a desmentir los rumores de romance con el actor y aseguró que tampoco se reconcilió con su exnovio, Federico.

“Fue una pavada. El tema es a raíz de que inventaron esto. Yo me fui a andar a caballo, el también y ya estamos saliendo. Hay buena onda pero nunca lo vi por fuera de esa nota”, lanzó en referencia a la visita de MarianoMartínez a Los Mammones.

Para que no queden dudas, Escudero aclaró que el galán no es el tipo de hombre que la atrae: “Es cero mi tipo de hombre. Mirá que tengo un tipo amplio pero este no entra. Lo más gracioso es que día a día era más información. Hasta se llegó a decir que estaba embarazada”, reveló sorprendida.

Pero ese no fue el único rumor que alcanzó a la panelista de América en el último tiempo. Escudero también fue vinculada nuevamente con su ex pareja, Federico, algo que también se encargó de desmentir. “No volví con mi ex, estoy sola”, aseguró. Sin embargo, Cinthia Fernández la deschavó con cierta información que paralizó a la actriz en vivo. “Él estaba saliendo con una chica, María Sol y le volvió el amor por Silvina. Silvina se enteró, se puso loca, le puso las cosas en la basura y todo el barrio se enteró. Lo encaró pero él se lo negó”, relató la “angelita”.

“La verdad que no es así pero la escucho atentamente”, retrucó Silvina. “¿No chateaste con la otra chica?”, preguntó Fernández dando a entender que tenía los chats en su poder. “Si mi ex salió con una chica, con cuatro o con ocho, está muy bien. Yo también salí con hombres”, expresó Escudero.

“¿No pasaste por un balcón y lo viste con otra? Es más, ese día te desmayaste, él te fue a socorrer y ahí volvió el amor”, insistió la panelista de LAM. Firme en su postura, la mediática intentó aclarar la situación una vez más: “No, la verdad que no. Sí es cierto que en estos ocho meses que me separé, él seguía apareciendo, pero cada uno hacia su vida. No hay nada que ocultar. Hoy por hoy estoy sola, sin compromiso, pero obviamente tengo la mejor con él. Él siempre ha llamado a mi familia, siempre tuvo contacto con ellos en estos ocho meses”, concluyó Escudero.

LA NACION