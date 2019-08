Silvina Luna: "Fui consumidora de drogas socialmente durante muchos años"

Crédito: Instagram

Hace unos días, Silvina Luna comenzó a contar el radical cambio que hizo en su vida debido a las malas relaciones que venía llevando. Invitada a PH: Podemos Hablar, la modelo profundizó un poco más sobre este tema y se animó a revelar cosas que nunca antes había contado públicamente.

"Entré en un proceso de sanación hace dos años, en el cual siento que dejé un montón de cosas que intoxicaban mi cuerpo, llamalo alcohol o drogas", comenzó relatando. " Fui consumidora de drogas socialmente durante muchos años, buscaba no sentir y tapar un montón de cosas que un día decidí no tapar más y salir a darles luz".

La modelo y actriz reconoció que consumía cocaína. "Probé otras también, pero esa es la más complicada. No tengo una personalidad adictiva, entonces nunca toqué fondo, pero sí me costaba porque quería dejar pero cuándo llegaba el fin de semana, el grupo de amigos y el tema social me costaba decir que no. Entonces tuve que empezar a hacer una limpieza muy grande de amistades, de lugares que frecuentaba, de no tomar alcohol, muchas cosas".

"Una relación tóxica también te puede hacer mal", quiso saber Andy Kusnetzoff, haciendo referencia indirecta a las declaraciones que brindó Luna días atrás, en dónde contó que su relación con El Polaco no fue sana y estuvo llena de excesos. "Ni hablar, si te ponés de novia con alguien que también consume es lo peor que te puede pasar, porque la droga oscurece cualquier cosa, en una relación te lleva a lugares feos y oscuros, y eso se potencia".

Si bien reconoció que todo esto pasó hace poco, Silvina no quiso dar nombres y prefirió enfocar el relato en ella misma. "Quiero hablar de mí porque es algo muy personal y cada uno tiene que contar lo que quiere de su vida", explicó antes de contar cómo fue comenzar a tener una vida más sana después de los excesos. "Pensé que la vida iba a ser re aburrida, pero encontré un abanico de cosas, posibilidades y gente nueva que entra y que te da mucha felicidad. Dejé de buscar afuera, y busqué adentro".

" Estoy muy bien, por eso lo cuento, porque tiene que ver con mostrarme. Siempre me tapé y traté de esconderme, pero creo que darle luz a esto hace que me pueda reconocer y contar quién soy".