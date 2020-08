El famoso jurado de America´s Got Talent tuvo un accidente en su casa de Malibú, California Fuente: Archivo - Crédito: Captura de pantalla

Simon Cowell, el famoso jurado de programas como America's Got Talent y American Idol, tuvo un accidente doméstico el sábado en su casa de Malibú, California, y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Según informa el Daily Mail, el magnate del mundo del entretenimiento estaba probando su nueva bicicleta eléctrica en su hogar y sufrió una inesperada caída. Su representante le confirmó a distintos medios la noticia: "Simon se rompió la espalda y será operado esta noche".

"Se lastimó la espalda y fue llevado al hospital. Lo está haciendo muy bien, está bajo observación y está en las mejores manos posibles", agregó. Recordemos que el jurado conocido por ser "el más duro de conmover" en varios certámenes de talentos, ya había sufrido otro accidente doméstico en 2017, cuando se cayó por las escaleras en su casa de Londres.

Debido a que no se aclaró qué tipo de lesión sufrió, y tampoco la gravedad de la fractura, todavía está en duda si la próxima semana podrá estar presente en el regreso en "vivo" de America's Got Talent, previsto para el 11 de agosto. En paralelo también comenzarán las semifinales de Britain's Got Talent, la edición británica del reality, donde también participa.

A sus 60 años, el empresario -que además es uno de los directivos de Sony Music- había logrado bajar 25 kilos en los últimos tres años. Desde su primera caída había dicho que llevaba una vertiginosa "vida de vampiro", porque estaba despierto hasta las 8 de la mañana y ponía su trabajo como prioridad.

"A veces recibimos un recordatorio de que no somos invencibles, y soy padre, así que debo ser responsable y prometo cuidarme más", expresó en 2017. En este sentido, junto a su esposa, Lauren Silverman, y su hijo, Eric, de seis años, Cowell se comprometió a un estilo de vida más sano y a hacer ejercicio en su rutina diaria.