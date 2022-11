Sin estigmas: cuatro exparticipantes de Gran Hermano que lograron despegarse del reality

escuchar

Con el éxito de Gran Hermano 2022, muchos de los exparticipantes del reality volvieron a tener pantalla: algunos como panelistas del mismo envío o de sus programas satélites como Gustavo Conti y Ximena Capristo, y otros tantos como entrevistados. Dentro del mundo de personajes variopintos que dejó a lo largo de nueve emisiones anteriores la casa más famosa del país, pocos lograron construir una carrera dentro del mundo del espectáculo y borrar, al mismo tiempo, su paso por GH del imaginario social. Aquí, los casos más relevantes.

Daniela Ballester

Cuando se habla de la final del primer Gran Hermano, todos recuerdan a Tamara Paganini y a Gastón Trezeguet. Incluso, con algo más de esfuerzo aparece la imagen de Marcelo Corazza, el gran ganador de esa edición. A quien casi nadie asocia con esa escena donde por primera vez en la historia del reality los cuatro finalistas se sentaron en el sillón a esperar el veredicto final del público -con nada más y nada menos que 36.1 puntos de rating- es a Daniela Ballester, la conductora y periodista que hoy ocupa un lugar central en la pantalla de canal de noticias C5N.

Daniela entró en el programa casi por la puerta de atrás: quedó seleccionada como suplente y tuvo la oportunidad de ingresar al juego luego de que la cordobesa Patricia Villamea decidiera abandonar de manera voluntaria la casa durante la primera gala de eliminación. En su presentación, Ballester contaba que era azafata y que amaba bailar. “Trato de ir con buena onda y caer bien y conocerlos a todos ellos como personas”, decía con una enorme sonrisa en la cara. “En el caso de que gane el premio, estoy entre comprar un departamento para que podamos vivir con mi hermana y dejar de pagar alquiler y poner una escuela de danzas, que sería mi sueño” .

Con 23 años, la joven de Mar del Plata tuvo un doble desafío en el envío: además de poner en práctica su estrategia para ganar, tuvo que guardar absoluto silencio sobre lo que había visto hasta ese momento del programa. A lo largo de los 91 días que pasó encerrada, Ballester logró ganarse el cariño de sus compañeros y en particular el de Gustavo Jorducha, con quien inició un romance pese a que un novio la esperaba afuera. También, en pleno vivo, conoció frente a millones de personas a su sobrino recién nacido.

A 21 años de aquella noche, de su paso por GH no quedó nada. Tampoco de su sueño de poner una escuela de danza. De a poco, Ballester se fue metiendo en el mundo de la televisión con participaciones en programas como Fugitivos, Versus y Vamos a Jugar, hasta que decidió cambiar de perfil: estudió periodismo, locución, realizó un magíster en periodismo de investigación y se convirtió en una de las caras de C5N. Además, usa su cuenta de TikTok para contar las noticias en un tono más descontracturado. En el plano personal, y fruto de su amor con el automovilista Marcos Ruiz Pasman, en 2019 fue mamá de Felipe, su primer hijo.

Andrea Rincón

A fuerza de trabajo, varios escándalos y una personalidad que no pasa desapercibida, Andrea Rincón se ganó un lugar en el mundo del espectáculo que no evoca de inmediato su estadía en la casa de GH. A 15 años de aquella experiencia, la actriz no suele hablar al respecto y tampoco se muestra opinando sobre los nuevos participantes.

Hace algunos días fue Bam Bam Morais, ganador de la edición de la que ella formó parte, quien realizó una confesión que la involucraba directamente: reveló la estrategia de Rincón para tener relaciones sexuales con Juan Emilio de Antón sin que se emitan por la televisión. “Muestran mucho más si vos te tapás y disimulás. Si vos te cubrís, eso lo muestran. En cambio, si vos te ponés en pelotas en frente de todos, no muestran nada porque no se puede”, explicó Morais.

“ Me llamo Andrea Lucila Rincón, tengo 22 años. ¡Vivo sola en una pensión porque soy un bardo! Mi viejo me rajó de mi casa y me la rebusco como puedo. Cuando terminé el secundario no seguí estudiando nada ”, contó hace 15 años en el video de presentación que hizo antes de entrar a Gran Hermano 2007. Una vez adentro, se convirtió en un personaje central: efusiva, desinhibida, muy sincera y el centro de cada una de las fiestas. También protagonizó varias peleas -muchas con Floppy Tesouro- y momentos desopilantes. Pasó 88 días encerrada.

Lo que siguió para Rincón luego del reality fue el inicio de una carrera en el mundo del espectáculo y varios escándalos que, pasado el tiempo, supo dejar atrás. Gracias a su desparpajo y su físico, participó como vedette de varias revistas en el teatro y fue elegida en varias oportunidades como “la chica del verano” en Carlos Paz. Luego pasó por el “Bailando por un sueño 2012″ y llegó a los programas de chimentos tanto por sus enfrentamientos con Moria Casán como por su relación amorosa con Ale Sergi, el líder de Miranda, con quien todo terminó muy mal.

Según ella misma contó en varias oportunidades, batalló en varias oportunidades contra la adicción a las drogas y la depresión. Además, confesó hace algunos años que tiene Trastorno Límite de la Personalidad. Pese a los obstáculos que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida, Rincón logró, a fuerza de trabajo y constancia, construir una carrera como actriz. El puntapié inicial de su labor actoral -y su Martín Fierro como revelación- llegó de la mano de La Leona, en 2016. Luego llegaron Un gallo para Esculapio, 100 días para enamorarse y muy pronto será una de las protagonistas de la segunda parte de Argentina, tierra de amor y venganza. En teatro participó de Mi vida como Lucía, Acaloradas y Los 39 escalones, pieza que le dio un Premio Carlos a la mejor actriz.

Alejandra Martínez

Constancia, estudio y mucho trabajo. Esa fue la fórmula que puso en práctica Alejandra Martínez para despegarse la etiqueta de ex Gran Hermano como carta de presentación y convertirse en una de las caras femeninas más conocidas del periodismo deportivo televisivo. Tan bien puso en práctica su plan que hoy nadie recuerda que sus inicios fueron en el reality de Telefe. La cordobesa, que en 2001 llegó a la final de la segunda edición del programa, conduce la mañana del canal de noticias IP, es parte del equipo de Circuito, por ESPN 3 y cubre el campo de juego futbolístico los fines de semana para la TV Pública.

Alejandra entró a GH con 23 años, algunos trabajos como modelo y una deuda de tres materias para convertirse en contadora pública. En la casa, se ganó el cariño de los televidentes y de sus compañeros gracias a su carisma y su dulzura. Además, se puso de novia con Pablo Heredia y se enfrentó a Silvina Luna luego de que esta le declarara su amor al actor. Una vez afuera, enamorada de las cámaras y sin renegar de sus comienzos, comenzó su trabajo de hormiga: mientras daba sus primeros pasos en la TV, se afianzó como modelo, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba y estudió Periodismo Deportivo en DeporTEA.

En su camino por la conducción -TV Host se define ella misma en su cuenta de IG- Alejandra pasó por gran cantidad de ciclos antes de desembarcar en IP: Sentí el verano, Limite Fox Sport, Clase X, Rock & TV, A jugar América y Call TV. En 2008 se presentó la oportunidad de ser parte del popular programa de autos El Garage TV, donde estuvo casi 8 años. Además, Alejandra se probó el traje de actriz: hizo una aparición en Casados con hijos, y participó en los elencos de Adelante, mis valientes y Querido Sr. New York en el teatro. Durante los últimos años, formó parte del equipo de noticias de DirecTV Sports y fue panelista de Pampita Online. En el plano personal, la cordobesa también logró cumplir el sueño de formar una familia: en el 2006 se casó con el piloto de automovilismo de velocidad Juan Pablo Rossotti, con quien tiene dos hijos: Sofía y Benicio.

Silvina Luna

Silvina Luna es, de esta lista, la que quizá más se la relaciona con Gran Hermano. Sin embargo, la rosarina, que se ganó el cariño del público dentro de la casa por su gran sentido del humor, su simpatía y su espontaneidad, logró una vez afuera construir una carrera que se despegó de sus inicios. Con una decena de obras de teatro en su haber, programas de televisión, publicidades, varias experiencias en la conducción y el cine y algunos realities más, la actriz se ganó un lugar en el mundo del espectáculo. También protagonizó algunos romances que fueron noticia, varios escándalos y un problema de salud producto de una mala praxis. Hoy, la morocha que siempre supo cómo no pasar desapercibida, se acercó a la espiritualidad y al coaching ontológico.

Luna formó parte de los “hermanitos” que convivieron durante la segunda edición del programa, en el 2001. Quedó segunda, detrás de Roberto Parra, el ganador de aquel año que en una charla con Carmen Barbieri en Mañanísima destacó la generosidad de la actriz ese último día en la casa de GH. Además, la exparticipante de El hotel de los famosos se puso en el centro de escena por haber engordado durante el encierro y habérselo tomado con mucho humor. “Me da ternura verme”, confesó en Intrusos hace unos años sobre sus inicios en la TV. “Nos divertíamos, pero nada que ver a los chicos ahora, éramos muy naif”, agregó.

“Todo lo que construí fue gracias a Gran Hermano. Fue un primer envión. Uno no puede renegar de lo que fue y es parte de lo que soy ahora también ”, explicó la modelo en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas, hace algunos años. Apenas salió de la casa, Luna aprovechó la oportunidad y se convirtió en movilera de Maru a la tarde y dio sus primeros pasos como actriz en Poné a Francella, No hay 2 sin 3 y Los Roldán. Su recorrido por la ficción en TV y por la comedia teatral le dieron un nombre propio, lejos de GH. También supo aprovechar la pantalla que daban los certámenes de baile que condujo Marcelo Tinelli y formó parte de dos ediciones del “Bailando por un sueño”. Este año fue parte de El hotel de los famosos y pasó por el sillón de Flor de Equipo como panelista.

