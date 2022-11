Mora, la última expulsada de Gran Hermano: su mayor sufrimiento y la pena por no haber podido mostrar su historia de vida

escuchar

Luego de Tomás Holder y Martina Stewart Usher, la tercera eliminación en Gran Hermano fue la de Mora Jabornisky, luego de una hábil jugada por parte de Coti, que utilizó la espontánea para mandarla a placa. Y en una charla con LA NACION, Mora habló sobre su paso por el reality y sobre cómo observa la dinámica de juego desde la televisión.

-¿Qué te quedó pendiente de hacer adentro de la casa?

-Me parece que tres semanas no fueron nada para demostrar juego, personalidad y demás. Me quedó bastante estrategia pendiente, y mostrar mi historia de vida también.

-¿Qué sentís con respecto al modo en el que se jugó adentro de la casa y que derivó en que quedes afuera?

- Yo creo que hay una realidad y es que entre lo que pasa adentro de la casa y lo que se muestra afuera hay un bache gigante en cuestión de cómo lo muestran, qué cortan y qué no cortan. Entonces entiendo que en muchas ocasiones pude parecer la mala de la película, aunque hubo cosas que hice bien y otras que hice mal. Veremos cómo lo vive cada uno a medida que vaya saliendo.

Mora, en el momento que ingresó en Gran Hermano ADRIAN DIAZ BERNINI

-Y con respecto a esto que comentás, ¿hubo algo importante para vos que no saliera al aire?

-Sí, por ejemplo se decía mucho que yo a Agustín lo trataba mal constantemente, pero si mostraran todos los clips de la primera semana, yo dormía la siesta abrazada a él, y estábamos siempre hablando. Y en los clips parecía que él me venía a hablar y que yo lo ignoraba completamente, y no era el caso. Lo mismo con Alfa y con muchos en la casa, porque por más idas y vueltas que tuviéramos, con todos tenía un relativo buen trato.

-¿Y por qué pensás que al aire los clips mostraban que con Agustín tenías pica?

-Bueno, con Agustín sí había un poco de pica. El tema fue cuando empezaron a mostrar las cosas que yo decía, mientras que las de él no se mostraban tanto. Cuando las filmaciones sacan de contexto, o se editan de más, entonces ahí obviamente que todos podemos ser el bueno o el malo de la película. Esto es imposible, pero si ves todo entero 24 por 7, te das cuenta que ahí adentro no se vive tanto eso que después parece súper tenso.

-Ahora que ves el reality desde afuera, ¿hubo alguien con quien tuvieras pica y que quizá ahora pensás que podrías haber tenido una buena relación?

-Yo creo que con todos podría tener un buen vínculo, en otras circunstancias. Pero es lo que decíamos siempre: ahí estamos jugando y por eso se fomentaba la pica. Creo que con Marcos es con el que menos trato tuve. Me caía súper bien, pero por su forma de ser, era con el que menos charla sacaba, entonces por ahí fue con el que menos compartí y del que menos sé. Pero con todos tenía buena relación.

-¿A quién extrañás de la casa y estás esperando ver afuera?

-No espero ver afuera a nadie, porque sé que se sufre saliendo, y eso es horrible, pero obviamente extraño mucho a los de mi círculo. Extraño a la Tora, a Nacho, a Cata, a Thiago, extraño bastante a mis amistades de ahí adentro. Pero sé que en su medida van a ir saliendo y los voy a reencontrar.

-Adentro de la casa, ¿hubo algún beso que quedara pendiente?

-(Risas). No, no, ninguno, menos después de la cantidad de clips que vi.

-Bueno, porque si quedó algo pendiente, afuera podría haber revancha...

-No, no, afuera de la casa me quedo muy tranquila con mi novio. Adentro no quedó ningún beso pendiente.

Mora, de Gran Hermano ADRIAN DIAZ BERNINI

-Si tuvieras la posibilidad de volver a entrar, ¿qué tipo de estrategia usarías?

-Creo que al salir uno tiene el panorama completo de toda la situación, algo que desde adentro no lo ves. Entonces si volviera a entrar no iría por lo obvio, que sería mandar directamente a placa a Coti. Iría a jugar, y aunque no tengo una estrategia totalmente pensada, sé que no iría por lo obvio.

-¿Hay alguien que te sorprenda por tener mucho aguante entre el público?

-Me pasa eso con un par, no porque sean malas personas, sino por el simple hecho de que hay algunos que no hablan mucho, que en la casa no hacen nada, pero que afuera tienen un aguante increíble. Y muchos que por ahí generan situaciones incómodas o tienen comentarios desafortunados, afuera los aman. Y quizá a mí, por dos o tres cosas que dije, me salieron a matar.

-¿Y se te ocurre algún nombre puntual al respecto?

-Capaz Marcos, pero por el simple hecho de que tiene un perfil súper bajo dentro de la casa. Obviamente tiene su gente con la que habla más, pero no es alguien que para mí esté siendo tan explosivo adentro, como para que afuera lo quieran tanto. Entiendo la banca que tiene afuera Agustín, porque hace cosas, pero lo poco que vi de Marcos no me parece que sea tan explosivo.

-Resulta que te podés meter a escondidas una noche en la casa y a la primera que encontrás es a Coti, ¿qué le decís?

-Para empezar, si no estoy jugando ni participando, me cago de risa y le digo: “¡Qué bien que actúas!”, porque es increíble lo que actúa. Y le digo que fue una guacha, pero qué bien que actuó, porque realmente me la creí. Cuando gritaron lo de “Coti traidora” nos vino a llorar a la Tora y a mí y a la primera que me di vuelta, le pidió a las cámaras que me vaya. La hizo increíble.

-¿Pensás que con el tiempo se va a caer esa máscara que tiene Coti? ¿Pensás que el resto de los participantes va a notar eso?

-Que yo haya quedado en placa y que desde afuera hayan gritado esas cosas, dio a entender, por lo menos a la Tora y a Cata, que Coti está votando en contra nuestra. Por ende, lo que espero, es que peguen una avivada ahí, no en contra de Coti, sino en general, porque posta que todos están jugando.

-¿Qué te pasó cuando viste la angustia de la Tora por tu salida?

-Ahí adentro yo a la Tora la sentí como una hermana mayor y a Cata como mi madre. Y forjamos entre las tres una amistad bastante linda, pese a que compartiéramos o no el juego de la otra, pero ella no quería para nada que yo me vaya. Si bien acá afuera yo soy la mala de la película, adentro se veían otras cosas, entonces para la Tora el malo de la película quedó adentro.

-¿Qué fue lo que más sufriste y lo que más disfrutaste de Gran Hermano?

-No sé si vale, pero lo que más sufrí del reality, por lejos, fue mi salida. Y lo que más disfrutaba creo que era cuando estábamos todos juntos y, si bien cada uno tiraba para su lado, hubo muchas veces en las que estábamos unidos, como cuando jugamos a las escondidas. Disfrutaba pavadas así, y era re lindo vernos como un grupo, me sentía como de vacaciones con amigos.

-¿Te gustaría permanecer en los medios, ser una figura pública?

-Sí, me encantaría seguir en los medios, obviamente desde mi lado, mostrándome y dándole a la gente la oportunidad de que me conozca como realmente soy. Las tres semanas que estuve adentro no fueron nada para conocerme, pero obvio que me gustaría dedicarme a esto.

Luego de su eliminación, Mora se reencontró con su pareja ADRIAN DIAZ BERNINI

-¿Qué fue lo primero que te dijo tu pareja cuando estuvieron los dos solos?

-Se mataba de la risa, me decía que me había extrañado y que me amaba un montón, pero se reía. Me preguntaba cosas de la casa, si tal era más alta o más baja que yo. Él estaba muy cholulo preguntándome por la gente que estuvo conmigo en el reality.

-Se habló sobre algunos posibles episodios de bullying que pudiste haber sufrido y de participantes que opinaban sobre tu cuerpo. ¿Lo viviste así?

-En general, yo soy alguien que no le da mucha bola a eso. Lo que decíamos con las chicas es que era marcadísima la diferencia de estilos que tenía cada una, pero jamás hubo una competencia entre nosotras sobre quién era más linda o quién era más flaca. De eso, cero. Nunca iba más allá de chistes que yo permitía, pero para nada sufrí bullying.