Socios del espectáculo vs. Intrusos: trueque de panelistas, celos y competencia por las primicias

El intercambio de panelistas entre los programas de chimentos ya es moneda corriente en nuestra televisión. Celosos de sus equipos de trabajo en otros tiempos, hoy todos parecen estar más atentos a las oportunidades, y aprovecharlas. Eso sí, la rivalidad por las primicias, los contenidos y la información están a la orden del día. Los que más trocan panelistas son Intrusos, en la primera tarde de América, y Socios del espectáculo, en las mañanas de eltrece.

El año pasado Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se despidieron del emblemático ciclo que conducía Jorge Rial y desembarcaron en el canal de Constitución, luego de la partida de Ángel de Brito y LAM a las noches de América. En diciembre pasado Karina Iavícoli se fue de Socios y recaló inmediatamente en Intrusos, que ahora conduce Flor de la V; en esa misma época Virginia Gallardo hizo el camino inverso. Y por estos días, Nancy Duré concluyó su etapa en Intrusos y a la semana debutó en Socios, luego de la partida de Luli Fernández, en busca de otros desafíos profesionales. Este intercambio de figuritas no es casual, sino la consecuencia de la competencia sin fin por tener la mejor noticia (y tenerla primero) .

Nancy Duré pasó de Intrusos a Socios del espectáculo (Fuente: Instagram/@nancy.dure)

“¿Estás bien? ¿Estás contenta? ¿La estabas pasando bien en tus trabajos anteriores?”, le preguntó Lussich a Duré, cuando le dio la bienvenida. “Estoy muy contenta. Yo siempre trato de pasarla bien en todos lados”, respondió ella. Y cuando el conductor quiso saber cómo se llevan los colegas en Intrusos, la panelista dijo: “Siempre hay tensiones porque es un programa en vivo. Ya solté todo lo que tenía que soltar, en estos días de descanso”. “Me pareció que te hicieron una despedida medio rápida”, insistió Lussich. “¿Vos decís que me despacharon?”, sonrió Duré.

Si bien no compiten en horarios, sí lo hacen en contenidos. Aunque dicen que todos son colegas y se llevan genial, por lo bajo hablan de competencias y, sobre todo, lo que importan mucho son los créditos de cada primicia. Porque las noticias también se roban y pocos son los que aceptan y agradecen al aire lo que se dijo antes en otro programa; eso molesta, y mucho. Por otra parte, cuando a Flor de la V le propusieron quedarse como conductora de Intrusos por un largo tiempo, pidió armar un equipo con el que se sintiera cómoda.

Tomala vos, dámela a mi

LA NACION habló con Virginia Gallardo, Nancy Duré y Karina Iavicoli sobre primicias, competencias y para saber por qué cambiaron de programa, cómo es la relación con sus antiguos colegas y cómo se sienten ahora.

Virginia Gallardo, de Intrusos a Socios del espectáculo Ignacio Sanchez

Cuando Virginia Gallardo se despidió de Intrusos admitió que era “una no renovación del contrato”. “Tuvimos una charla sobre los cambios que se vienen y fue en buenos términos. Quien me conoce sabe que soy muy agradecida del trabajo. Intrusos fue una propuesta muy novedosa para mí, pero puedo soltar y agradecer”, decía en ese momento. A las pocas semanas se sumó a Socios del espectáculo. “Arranqué en Intrusos en el 2021 con el equipo que hoy es Socios, entonces me incorporé a un nuevo equipo que en realidad es un viejo nuevo equipo (risas). Me fui muy feliz y agradecida con el canal y con Intrusos, que me enseñó esta nueva faceta de mi carrera y es mi trabajo desde hace tres años. Aprendí de los mejores”.

“Intrusos es un programa histórico de la tele, me sorprendió la propuesta, me animé y gustó”, continua Gallardo. “ Cuando Rodrigo y Adrián se fueron a eltrece yo fui la única que quedó en el panel, con Flor y los nuevos compañeros, y a fin de año me comunicaron que no iba a continuar, a pesar de que mi contrato era hasta marzo. Me fui súper bien y agradecida con todos, no hubo un conflicto. Amo Intrusos y hoy estoy feliz en Socios porque me reencontré con mis excompañeros con quienes ya éramos un equipo, y me siento en casa”, contó sobre su despedida. Además, dice que se siente ajena a la competencia por las primicias: “Soy nueva en el mundo de periodistas, soy la diferente. No hay competencia, porque tampoco me corresponde”.

Flor de la V

La salida de Socios de Karina Iavicoli fue inesperada, tanto que se despidió por zoom porque tenía covid, y ya no volvió al programa. “Nos hubiera gustado tenerte presencial”, le dijo Lussich en esa última salida, en la que aseguró que necesitaba irse por cuestiones personales y “para priorizar a su familia”.

“ Me llamaron de Intrusos en diciembre y me puso muy contenta porque había tenido un paso muy fugaz. Es un programa de espectáculos, periodístico, emblemático, súper bien llevado por Flor que es muy buena compañera y generosa, así que mi presente es muy bueno. Tengo la sensación de que me respeta mucho como profesional y me deja explayarme cuando llevo material ”, dice Iavicoli. “En Socios la pasé muy bien, me divertí mucho, pero es otro estilo de programa de espectáculos, con una dinámica más de juglar que lleva adelante Rodrigo, que también es actor. Tiene una parte periodística, pero es más divertido. Me fui bien, justo coincidió con el llamado de Intrusos, me pareció que era un buen cambio y no me equivoqué, así que estoy muy contenta ocupando el lugar que hoy elijo”.

Karina Iavicoli, de eltrece a América instagram.com/karinaiavicoli

Con respecto a la pica entre los colegas de ambos ciclos, Iavicoli asegura: “ No la noto de Intrusos hacia afuera, y por ahí sí tiran cosas de otros lugares. Pero nosotros estamos concentrados en hacer un buen producto, laburamos mucho y los números nos acompañan. Los demás, si quieren hablar, que hablen. Yo trato de mejorar, ser buena periodista y creíble cuando abro la boca. Los contenidos son distintos, Intrusos es más periodístico, y con 23 años al aire tiene otra dinámica de trabajo. Hay buenos colegas en Socios también. Todos le ponemos todo en esta televisión ”, concluye.

Nancy Duré fue el último pase, hasta ahora. “Con Rodrigo y Adrián ya había trabajado haciendo algunos reemplazos cuando ellos estaban en Intrusos, y conocía su dinámica. Con respecto a Intrusos, fue un orgullo que me tuvieran en cuenta para formar parte de este programa que es un emblema en el mundo del espectáculo, desde hace 23 años y sigue vigente. Todos los conductores tienen derecho a armar el panel con el que se sientan cómodos, y Flor lo hizo. Los panelistas están para sostener, apoyar y acompañar al conductor, entonces entiendo que haya decidido formar otro panel. No ha pasado nada, siempre tuve un trato muy cordial con ella, aunque no tengo una relación fuera del aire. La veía en el piso, y cuando terminaba ella iba a su camarín y no nos cruzábamos hasta el día siguiente, así que no hay ninguna cuestión personal. Lo que puede haber pasado o no, se vio al aire. Hubo algunos encontronazos, es verdad, pero son típicos de cualquier programa en vivo”, asegura la periodista.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

“Voy a extrañar a la gente de América y además me había aquerenciado mucho con las charlas de camarín con Marcela Tauro. Es un grupo de compañeros hermosos con quienes me entiendo muy bien; a veces al aire se ven discusiones que son parte del trabajo, porque si todos tuviéramos la misma postura nos quedamos sin programa. Este medio es una rueda, hoy estas en un lado y al otro, en otro, todos queremos primicias, la nota del momento, pero fuera del laburo está todo más que bien”, continúa la periodista.

Duré también dice que había una posibilidad de quedarse en América, en otro programa, pero llegó la propuesta de Socios y aceptó el desafío: “No lo dudé porque es un programa que me encanta y que celebré desde el primer día que salió al aire. Me gusta la manera de llevar adelante los temas, la diversión, el baile, no le tengo miedo al ridículo, es un lugar en el que me siento muy cómoda. Es más, me da un poco de culpa porque siento que me pagan para ir a divertirme. Sé ponerme seria cuando hay que hacerlo y también me permito divertirme y hacer reír a la gente cuando se da la oportunidad. A veces me cuesta cambiar, cortar un proyecto para iniciar otro, pero siempre es bueno renovarse”.