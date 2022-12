La famosa periodista que anunció su salida de Socios del Espectáculo: “Es una decisión familiar”

escuchar

La periodista Karina Iavícoli anunció en vivo este miércoles que abandonará Socios del Espectáculo (eltrece). Al comienzo del programa, brindó los detalles de por qué tomó esa decisión, la cual derivó en el lamento de todos sus compañeros. “Este trabajo, ya sabemos cómo es”, sentenció y definió cuál será su próximo proyecto.

Luego del traspaso de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares al canal de Constitución, los conductores pidieron que Iavícoli forme parte del panel. Desde el inicio de Socios del Espectáculo, la periodista se destacó por su carisma e información constante, pero como dijo al comienzo del programa uno de sus conductores es un “ciclo” que se termina. En este caso el del año 2022.

Karina Iavícoli se despide de Socios del Espectáculo (Fuente: Socios del Espectáculo/ El Trece)

“Amiga de tantos años… Kari nos abandona”, dio el pie Lussich para adentrarse en el tema. “Nos abandona en el fin de este ciclo, del ciclo 2022. A fin de año, en los últimos días”, añadió el conductor. En ese mismo instante, Iavícoli reclamó: “No digas ‘nos abandona’. No digas eso, me hacés sentir mal”. A modo de primicia, el uruguayo insistió: “Bueno, contá, blanqueá, blanqueá. Sino después empiezan las publicaciones, las especulaciones que queremos justamente ahorrarnos con la verdad que nos va a contar Kari”.

En un momento de silencio y con las cámaras enfocadas hacia ella, Iavícoli respondió: “No hay nada raro para contar. Este trabajo ya sabemos cómo es. Va a un lugar, vuelve, se vuelve a ir. No pasó nada raro, no busquen donde no hay”. Con la intención de no generar revuelo y rumores tras la salida de Socios del Espectáculo, la periodista prefirió cortar todo desde la raíz. “Me voy de un lugar en donde la pasé y la estoy pasando bien, porque me voy la semana que viene, que ya arrancaba mis vacaciones”, reiteró.

“La pasé súper bien, donde nos divertimos, crecimos, nos peleamos, como pasa en todos lados por supuesto. Es una decisión familiar. Tiene que ver cuando uno prioriza por cuestiones de horarios…poder llevar a mi hija al colegio e ir a buscarla. Para mí, para los que tienen familia. Sé que para todos es importante la familia, me van a entender los que están del otro lado”, explicó Iavícoli acerca de su retiro de Socios del Espectáculo.

En tanto, añadió: “Tiene que ver con eso, no hay nada más. La pasé súper bien. Sé que se están enterando ahora”. Sin tapujos, Iavícoli reveló: “Vuelvo a Intrusos (América)”. Y agregó: “Los quiero a todos los que están acá. Quiero agradecer a Coco Fernández, a Pablo Codevila, las chicas, a todas las de producción y a ustedes”. Con emoción, la periodista se despidió de manera parcial de sus compañeros de piso.

Karina Iavícoli anunció que deja Socios del Espectáculo: los motivos de sus salida

“No es que los deje en el último lugar, pero quiero agradecerles porque se la jugaron por mí. Por insistir para que me trajeran acá. Fueron muy generosos conmigo, la pasé súper”, dijo, para elogiar el trabajo y la responsabilidad de Lussich y Pallares desde el comienzo de Socios del Espectáculo. “Chicas… Las quiero. Es un buen grupo, no quiero llorar… Pero me voy el viernes que viene, me van a tener que aguantar hasta el viernes que viene”, destacó sobre las demás panelistas, al tiempo que el conductor uruguayo subrayó con énfasis la vez en que junto a su compañero de conducción exigieron la presencia de Iavícoli en el programa. Con aplausos, dieron seguimiento al matutino.

LA NACION