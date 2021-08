Sofía “Jujuy” Jiménez, furiosa con quienes dudan de su lesión y con la propuesta de Rocío Marengo

A raíz de la polémica que se generó en la pista de ShowMatch por los reemplazos, Sofía “Jujuy” Jiménez enfrentó las críticas y le respondió a quienes dudaron de su lesión. “Hablan porque realmente no les pasó”, disparó enojada.

“Estoy mucho mejor. Ya estoy autorizada por el médico a bailar la cumbia que ya la tenemos ensayada. El caño no porque es otra cuestión. Yo querría hacerlo pero la realidad es que no puedo. Si el médico dice que no, es no”, comentó Jujuy en una nota con Los ángeles de la mañana.

La modelo que hace unas semanas quedó fuera de la pista por una lesión en sus costillas, enfrentó las críticas y le respondió a algunos compañeros que desconfiaron de su lesión, ya que la ven saltar y festejar muy efusivamente cuando va al piso. “Me molestó pero por otro lado también entiendo que tiene que ver con una cuestión de enojo, frustración. El clima del programa está bastante tenso y se mezclan las emociones. Cuando vi todo lo que estaban diciendo mandé un mensaje al grupo y dije que no podía creer que se ponga en duda o cuestionen temas de salud. Además me vieron. Las primeras tres semanas yo estaba mal”, confesó molesta.

En cuanto a la propuesta de Rocío Marengo de que el que se lesione quede fuera de certamen, opinó: “A Marengo en su momento le puse: ‘ojalá de verdad ninguno tenga que pasar por esta situación porque es horrible’. Uno no busca quedarse lesionado. Yo estaba en casa viendo a todos cómo bailaban. La rompían, lo disfrutaban y yo no podía estar. Es frustrante, te da mucha impotencia. Hablan porque realmente no les pasó”.

Por último, la participante aseguró que cada vez falta menos para su regreso a “La academia” y que siempre estuvo muy comprometida con la competencia. “Yo estoy con la camiseta a full y quiero darlo todo hasta donde pueda. Después la cuestión médica es más fuerte que yo”, concluyó.

LA NACION