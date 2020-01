Jujuy Jiménez habló de su relación con el tenista y le respondió a los que critican su bajo perfil desde que comenzó su noviazgo Crédito: Instagram

Sofía "Jujuy" Jiménez le respondió a todos los que la critican por su noviazgo con Juan Martín del Potro. En diálogo con Por si las moscas, en la Once Diez, la modelo hizo su descargo y negó que el tenista sea la razón por la cual bajó su perfil mediático en los últimos meses. " Él no tiene nada que ver, fue una decisión mía después de entender qué quiero para mi vida", sentenció.

Recordemos que Jiménez habló por primera vez sobre su relación con el deportista en una entrevista con ¡HOLA!, donde ya había hablado del tema: "Elegí ser cuidadosa y recién ahora me siento fuerte para dar una nota. Con el tiempo fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis. Resguardarme fue un acto de prudencia y de respeto".

Tras sus dichos hubo una ola de críticas en las redes sociales por su rotundo cambio, y ella decidió profundizar los motivos de su decisión con mayor detalle en la entrevista radial que brindó ayer. En este sentido, aclaró que el año pasado fue muy "introspectivo" para ella, y que luego de hacer un balance sobre sus metas, su carrera y sus deseos para el 2020, se dio cuenta de que necesitaba repensar varias cuestiones: "Quise redescubrirme, hice un análisis de cómo me estaba yendo en mi vida, y quise tomar otro camino. Fue muy personal y difícil, porque cuando vine de Jujuy yo soñaba con que me reconozcan algún día en la calle y que sepan de mi trabajo".

El descargo de Jujuy Jiménez: "No necesito que mi carrera se base en mis vínculos amorosos" Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

A su vez, el conductor del programa la felicitó por no haberse "aprovechado" de la relación y utilizarla para ser "más conocida". Jímenez le agradeció sus palabras y aseguró: "A otras personas quizás sí les interesa usar el hecho de estar con alguien tan groso en el mundo del tenis, pero a mí no me seduce tener una vida privada que pase a ser pública. Entendí que el límite lo manejo yo, y me gusta no exponer la pareja".

La conductora de Modo noche ( América TV) también rememoró su relación con su expareja, Guillermo "Pelado" López: "Estuve cinco años de novia con alguien de la tele y nunca supieron nada interno de la relación. Supieron cuando nos pusimos de novios y cuando nos separamos. Elijo que mi carrera no tenga que ver con mi vínculo amoroso".

Finalmente, Jujuy hizo su descargo directamente hacia los que apuntaron contra Del Potro: "Juan no tiene nada que ver, fue una cuestión propia e íntima. El año pasado me lo regalé para mí. Y encima disfruté de un noviazgo hermoso. Fue una elección personal, y no creo que me haga ni mejor ni peor persona". Y cerró: "¡Estoy muy feliz y contenta con mi presente!