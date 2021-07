Sofía “Jujuy” Jiménez, tras la difusión del agraviante audio de Horacio Cabak: “No me sorprende, porque era algo constante”

Lesionada desde hace un mes, Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a “La Academia” de ShowMatch para la gala de canto. Sin embargo, su nombre volvió a instalarse rápidamente en el centro de la polémica, no sólo por un desafortunado episodio en la pista que la tuvo como protagonista indirecta, sino por un audio que se filtró en el que Horacio Cabak hablaba despectivamente de ella, durante los días en los que compartían la conducción del ciclo matutino Informados de todo, en América.

“Para mí es un juego y me gusta jugarlo yo. No me gusta estar lesionada, por eso cuando apenas pude volví para la gala de canto”, comentó este miércoles en Nosotros a la mañana. Y enseguida hizo referencia a la polémica que se generó cuando, durante su performance, apareció en la pantalla gigante una foto de Ana Frank como parte de la coreografía pop en la que la modelo cantó el tema de Paulina Rubio, “Yo no soy esa mujer”.

“A partir de que cumplí los 30 siento que fue un golpe de maduración. Empecé a entender un montón de cosas. La pandemia fue un parate en mi vida que me invitó a registrar todo lo que hice en los últimos 10 años y a entender este juego mediático”, expresó la modelo, quien en el día de ayer visitó, junto a parte de la producción de ShowMatch, el Museo Ana Frank.

“Empecé a ver que hay gente distinta a uno y que tiene malas intenciones. Quizá antes no quería ver, ahora marco la distancia”, agregó. Inevitablemente, su comentario dio pie al equipo para indagar sobre cuál fue su reacción al escuchar el audio donde Horacio Cabak la bautizó con un apodo desagradable y amenaza con hacerla sentir mal en lo que restaba de ciclo que compartieron por unos meses en las mañanas de América.

Tras volver a escucharlo en el piso, “Jujuy” señaló: “Lo escuché anoche. Habla con un nivel de agresividad... Igual no me sorprende porque era algo constante. No sé por qué sale hoy porque es un tema del pasado, esto fue durante enero y febrero, y para mí fue un desafío profesional”. Mientras asegura que para ella “ya es un tema cerrado”, la modelo aclaró: “Me fue muy difícil, pero es aprendizaje, entiendo que hay gente que piensa distinto y se maneja diferente. Podés no llevarte bien con alguien, pero esto es un trabajo en equipo. Eso de que se va a encargar de que la pase mal es tremendo ”.

“No quiero hablar más de él. Para mí es un tema cerrado de verdad, que ya traté en terapia. Es horrible ir a trabajar y que no te permitan hacerlo. Más si es una persona que te duplica en la edad . A mí me llamaron para este trabajo, del mismo modo que lo convocaron a él y era una dupla. Se trabaja de a dos. Espero que estas cosas no sigan sucediendo y que sirva de mensaje. Acá queda televisado, pero no debe pasar más en ningún lado”, sentenció.

El “Pollo” Álvarez quiso sacar a su amiga de esta situación y disparó: “¿Estás en pareja?”. Sorprendida por la inesperada pregunta, respondió con evasivas: “Estoy muy bien, tranquila. Estoy feliz, en paz, disfrutando mucho de mi momento actual, de ‘La Academia’, poniéndole mucha garra. Este año se armó un grupo re lindo y estamos compartiendo entre todos”, indicó sin querer meterse en el tema.

Por último, la influencer confesó que le encantaría ser madre, pero que no es el momento. “Me re gustaría tener hijos, pero ahora estoy pariendo un proyecto propio que nació en cuarentena. Es mi propia marca de ropa. Siento que es como mi primer hijito, después será el momento de la familia”, concluyó a modo de primicia.

