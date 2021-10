Sofía “Jujuy” Jiménez y un palito para el “Pelado” López: ¿por qué no salían los fines de semana cuando eran pareja?

Este martes, Sofía “Jujuy” Jiménez pasó por el living de Flor de equipo y se animó a dos desafíos: primero y, en dupla con Florencia Peña, la modelo tuvo que mostrar sus dotes culinarios rellenando churros . Tras una olvidable performance, vino el segundo juego: someterse al clásico cuestionario “Intragable” que devela la intimidad de los famosos .

“Dijiste que te perdiste muchas cosas por salir con “alguien mayor”, ¿Qué cosas te perdiste?”, fue la primera pregunta del desafío, para romper el hielo. “La joda, por ejemplo”, contestó casi sin pensar la morocha oriunda del norte argentino. Sin dar nombres, enseguida dio detalles de esa relación del pasado: “Trabajábamos de lunes a viernes mucho y llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejás llevar por el momento”, explicó resignada.

“¿Estamos hablando del señor que estuvo ayer en este programa?”, pregunto Analía Franchín en referencia a Guillermo “El Pelado” López. Haciéndose la desentendida, la invitada lanzó: “No sé quién estuvo ayer” mientras los panelistas coincidían en que hablaba del exnotero de CQC. Tras mandarle “un besito” con mucha picardía, Jujuy aclaró que en la actualidad está recuperando el tiempo perdido. “Ahora me puse al día, igual tampoco es que soy re jodona. Si me gusta mucho divertirme pero en ese momento era como muy casera. Me gusta pensar las relaciones y los vínculos como momentos de la vida y en ese momento pintó esa y lo celebro, no me arrepiento, ya está”, repitió sin querer entrar en polémicas.

La segunda pregunta generó un divertido intercambio entre la modelo y la conductora, quien se mostró muy interesada en el padre de Jiménez. “Dijiste que estabas asexuada y tu papá te llamó muy preocupado”, lanzó Peña, intrigada. Inmediatamente, la invitada aseguró que al señor Jiménez no le gustó que su hija hablara así en la TV: “Me llamó y me dijo: ‘¿por qué dijiste eso en la televisión?’”, reveló mientras la actriz pedía conocer a su padre. “Mi papá es una bomba total, todas mis amigas en la secundaria me jodían con él. Mis amigos con mi mamá. Son dos bombas”, recordó Jujuy y luego contó que sus padres están separados.

Luego de este gracioso ida y vuelta, la exparticipante de “La Academia” explicó sus dichos: “Cuando recién me separé, durante mucho tiempo no tuve ganas de nada, ni siquiera de que se me acerquen. Ahora estoy todo lo contrario”, confesó Jujuy, aunque enseguida se cayó para que su padre no se “infartara”.

La tercera pregunta del juego trajo a escena una anécdota de cuando uno de sus novios casi se confunde y besa a su hermana. “Estábamos en Tilcara de fiesta y él fue convencido a darle un beso y un abrazo pensando que era yo. Pero no, era Pilar y ella lo frenó. Imaginate si seguían... Por suerte no pasó a mayores”, lanzó mientras veían fotos de sus hermanas, muy parecidas a la conductora.

“Dijiste que Neymar te tiró los perros en las redes. ¿Qué otros futbolistas famosos intentaron seducirte?”, disparó Peña. Ruborizada por la pregunta y dando a entender que fueron muchos los jugadores que se tiraron un lance, la morocha prefirió tomar el vino picado con azúcar y vinagre antes que contestar. “Ay no, no, no. Tomo un traguito porque lo de Neymar lo conté una vez y después dije: ‘¿por qué dije el nombre?, no tiene sentido’”, advirtió en una especie de mea culpa.