Sofía Pachano, entre Fer Dente y Stefano De Gregorio

La bailarina y actriz, en la encrucijada Crédito: Instagram Sofía Pachano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2019 • 20:06

"Quiero bailar con Fer Dente", lanzó Sofía Pachano durante una entrevista en Hay que ver, en Canal 9. El intenso enfrentamiento que tuvo en Showmatch con su pareja, Dan Breitman, trajo mucha cola. Pero nada está confirmado aún, porque Aníbal Pachano estuvo reunido con los productores de La Flia y pidió que su hija bailara con Stefano De Gregorio. "Hace 24 horas que me quema el bocho con Yeyo. Yo creo que quiere ensartármelo como novio, pero es muy chico", dijo Sofía.

Luego, se refirió a su relación con Dan. "Quedamos como malos, está todo el país a favor de Dan. Trabajo para la excelencia y quizá se sintió presionado. Pero baila muy bien. Entiendo que no haya química pero también somos actores. Fue horrible lo que pasó y no estuvo bueno para nadie ni para él tampoco -dijo Sofía-. Estuvimos dos meses tratando de sacar este grupo adelante. Todos somos profesionales. Mi papá tiene cinco tumores en la cabeza y va a trabajar todas las noches, y haciéndose quimio. También es un loco, funcional al show. Es así", justificó la bailarina y actriz.

Las peleas entre la pareja de baile 05:24

Video

Luego, Sofía aclaró: "Dan no quiere bailar conmigo desde hace un montón y casi vamos al teléfono porque no quería hacer el ritmo pasado. Ya en la primera reunión dijo que este trío no iba a funcionar. Sé que a veces no sé expresarme, soy mandona y tengo carácter fuerte. Y todo esto que pasa es un bajón. Quiero dar lo mejor y divertirme, tuve un año de mierda con mi viejo. No me van a creer, pero yo siento que por momentos conectamos con Dan. Esto no es un complot de los Pachano en contra de Dan. No volví a hablar con él después del baile. Dan bailó increíble pero no pudo caretear con la cara. No tengo tolerancia a la frustración y, si no nos salva el jurado iremos al teléfono. Me da pena no seguir juntos porque hubiera aprendido un montón de él. ¿Quién me va a querer después de esto? Sola por siempre", se quejó".

Aníbal Pachano también opinó sobre las pelea mediática de anoche: "No existe Dan Breitman. Ojalá ya no baile con mi hija. Desde el primer momento no tuvieron compatibilidad. Me voy dolido porque somos una familia de artistas y no hay que confundir la chicha con la limonada. Ese chico tiene problemas psicopáticos".

El pop latino, días atrás 01:54

Video

Finalmente, Dan hizo su descargo: "Fue una situación rara. Es el programa más visto de la tele y me pasa esto".