Sofía Pachano: "Dan Breitman tiene talento, pero no quiere bailar. Es vago"

Sofía Pachano, anoche, en la pista

Con pocas horas de sueño, Sofía Pachano dio un móvil para hablar de su noche en "Bailando por un sueño", en la que quedó de manifiesto la pelea que arrastra con Dan Breitman , su pareja de baile. "No estuvo bueno lo que pasó ayer. El conflicto empezó desde el día uno. Dan no confiaba en este equipo. No quiere bailar. Lo hace bárbaro. Pero no quiere. Quiere hacer sólo humor", contó la joven en Los ángeles de la mañana.

"El problema de no querer hacer los trucos fue al principio. Después Dan no quería hacer cosas vistosas. En una pasada, se puso mal. Yo no me enojo con él porque se equivoque. El punto es que siempre tiene mala cara y así viene a los ensayos", aseguró la hija de Aníbal Pachano y aclaró que no es amiga personal de Augusto Fraga, el coach, que está visiblemente de acuerdo con ella.

Y agregó: "Con Augusto simplemente tenemos los mismos códigos de trabajo. Nos contuvimos en los ensayos porque fueron difíciles. De hecho, dos días antes del primer baile, el disco, Dan y Augusto tuvieron una discusión por chat".

Cada uno por su lado. Sobre la posibilidad de que la pareja se disuelva si sigue en el certamen -cosa que la producción ya confirmó-, Sofía apuntó: "Que baile con Brédice, van a ser maravillosos". Y en relación a la opinión de sus padres, agregó: "Soy la hija de Ana Sanz y de Pachano, pero no trabajo con mis papás hace años. Ellos son adultos. Hacen su carrera como quieren. Y de hecho Dan dijo que quería bailar con mi mamá".

Después, y por si quedaban dudas, remarcó: "Yo no maltraté a Dan y no me tiene que querer. Simplemente tenemos que trabajar. El tema es que Dan tiene mucho talento, pero es vago".

