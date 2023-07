Ola de calor: Brigitte Bardot sufrió problemas respiratorios y debió ser asistida de urgencia por los bomberos

escuchar

Esta mañana, una ambulancia del departamento de bomberos local tuvo que asistir a Brigitte Bardot en su casa debido a que sufría de dificultades respiratorias. Según trascendió, la diva del cine se vio afectada por las altas temperaturas que se vivieron en Francia los últimos días. El esposo de la actriz, Bernard d’Ormale, confirmó que le dieron oxígeno para respirar y los médicos se quedaron a observarla hasta que su pulso y su presión arterial se estabilizaron.

El esposo de Bardot aclaró lo sucedido poco después de que ocurriera el incidente en su residencia de Saint-Tropez: “Alrededor de las 9 de la mañana Brigitte tuvo problemas para respirar. Era más fuerte de lo habitual pero no perdió el conocimiento. Llamémoslo un momento de ‘divagación respiratoria’”y señaló que las ambulancias inicialmente “se equivocaron” de dirección y demoraron su asistencia. “Como todas las personas de cierta edad, ella ya no aguanta más el calor. Pasa cuando uno tiene 88. No debe hacer esfuerzos innecesarios” especificó d’Ormale al medio francés Var-matin sobre el estado de salud de su esposa.

Brigitte Bardot, actriz francesa

En marzo, la revista France Dimanche alertaba sobre una potencial hospitalización de Brigitte Bardot. La actriz habría estado internada, según el medio, en cuidados intensivos durante varios días por “insuficiencia respiratoria grave”. Pero esa información fue desmentida por la estrella de cine, quien había aclarado la situación en una carta manuscrita publicada en Twitter. “Quiero tranquilizar a todos. Estoy muy bien. La prensa armó un escándalo con una enfermedad que me pasó en enero y que hoy estamos haciendo un gran lío”, aseguró la actriz en aquella ocasión.

Una diva, muchas polémicas

La actriz francesa fue criticada y multada por comentarios discriminativos Archivo

Durante la pandemia del Covid-19 Bardot fue criticada por su postura antivacunas entre otras polémicas declaraciones. En aquel momento, Bardot se consideraba con buen estado de salud y rechazaba con contundencia la vacunación, la principal protección de la población contra la pandemia. “Incluso cuando viajé a África me negué a vacunarme contra la fiebre amarilla. Mi médico en ese momento me escribió un certificado falso. Me fui y volví en buena forma”, reconoció. “Tengo 87 años, pero no los aparento. No tengo canas, soy muy delgada”, agregó quien también mantiene diversos compromisos con la defensa animal. Sobre las dolencias propias de la edad, la actriz reveló: “Tengo doble artrosis de cadera, camino con muletas, pero si me ponen una rumba, un cha-cha-cha, una melodía de Gipsy Kings o algo flamenco, me entran las ganas de moverme” , relató con humor.

En el último tiempo los controversiales comentarios de Bardot levantaron todo tipo de críticas y la actriz fue multada por incitar al odio racial después de describir a los habitantes de la isla Reunión como “salvajes degenerados”. “Los nativos han conservado sus genes salvajes”, escribió en una carta abierta de 2019 al prefecto de Réunion, alegando que los isleños maltrataban a los animales. Esa fue su sexta condena, ya que no fue la primera vez que se vio envuelta en comentarios islamófobos: en 2006 escribió una carta al entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, en la que criticaba la fiesta musulmana de Aid el-Kebir.

l El miércoles por la mañana deeng Bardot, reveló las causas del alejamiento de Bardot de los flashes en pleno apogeo de su carrera. “Había algo de agotamiento allí, no solo por el ritmo de trabajo, sino simplemente por [ser] el sujeto interminable de una lente de cámara, ya sea una lente de cámara fija o una lente de película”, dijo Clarke a Fox News Digital en junio. “Llegó a ese punto en el que es como, ‘Lo he hecho y 20 años han sido suficientes’”. En 1987, Bardot subastó alrededor de una quinta parte de su propiedad personal, incluidas joyas valiosas, arte y ropa e invirtió ese dinero en iniciativas de protección animal. “Le di mi belleza y mi juventud a los hombres –dijo Bardot en ese momento–. Y ahora estoy dando mi sabiduría y experiencia, lo mejor de mí, a los animales”.

