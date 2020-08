La modelo reflexionó sobre el particular momento que se está viviendo a raíz de la pandemia de coronavirus Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 18:01

Sofía Zámolo se encuentra a la espera del nacimiento de su primera hija con su marido, José Félix Uriburu, y hace unas horas compartió en sus Stories de Instagram una reflexión sobre el contexto de la pandemia de coronavirus y cómo impacta en su cotidianidad.

"Las patadas que no paran y esta bebita que me recuerda que cada vez falta menos para nuestro encuentro. Insomnio, incertidumbre, preocupación, la cabeza que da vueltas", escribió Zámolo, para luego expresar sus dudas de cara al futuro. "Rezo rosarios. Les pido a Dios y a la Virgen que nos acompañen. Que todo este virus que es una pesadilla termine pronto. Que volvamos a una vida normal. Me desespera no saber cuándo todo esto va a terminar", expresó, y se hizo dos preguntas: "¿Cuándo volveremos a salir a la vida? ¿Cuándo volveremos a ser libres?".

Zámolo anunció su anhelado embarazo en abril, al mostrar su pancita en una foto en blanco y negro, y por entonces también compartía con sus seguidores la felicidad que llegaba con el embarazo, pero también otras emociones que afloraban. "En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligó a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir", escribía por entonces.

El emotivo video de Sofía Zámolo anunciándole a su familia que está embarazada 00:55

Video

"Muchas veces me preguntaban por qué no era mamá todavía y no tenía respuesta, a veces hasta algunos mensajes que leía que eran fuertes, cosas que dolían. Pero siempre opté por el amor y hoy, desde este lugar, quiero compartir con ustedes que ¡vamos a ser papás por primera vez!", anunciaba, y contaba cómo vivía los primeros meses del embarazo en pandemia.

"Se nos mezclan todo tipo de emociones porque el 2020 nos dio unos cuantos golpes muy fuertes, porque es mi primera vez y no tengo cerca a mi mamá, estoy sensible y cuando me siento muy mal quiero correr a abrazarla pero caigo en que estamos todos lejos, aunque intentamos estar cerca como podemos", expresaba la modelo, quien se enteró que estaba embarazada en febrero.

En diálogo con LA NACION, Sofía contó que comenzó a disfrutar del embarazo luego de los primeros tres meses.

"Esos fueron difíciles: me la pasaba en la cama, con vómitos. Llegué a vomitar once veces en un día. La pasé mal y hasta bajé tres kilos. Nunca me imaginé que podía llegar a sentirme tan mal. Pensaba que es la noticia más feliz de mi vida, que tanto esperé, que anhelamos y era una contradicción sentirme mal. No entendía cómo poder disfrutar si me sentía pésima", le manifestaba la modelo a este medio.