Sofía Zámolo presentó a su hija California: "Estamos conociendo un nuevo mundo"

La modelo Sofía Zámolo se pronunció por primera vez en las redes sociales sobre el nacimiento de su hija, California, a quien presentó con una bella foto.

Zámolo posteó en Instagram una imagen en blanco y negro de ese día tan especial para ella y su marido, José Félix Uriburu, y se explayó acerca de lo que le genera la maternidad. "Bienvenida, California Uriburu Zámolo a nuestras vidas", comienza diciendo la modelo en el texto. "Gracias por sus infinitos mensajes de amor y de bienvenida a nuestra hija. Estamos conociendo un mundo nuevo, una locura de amor, explosión de sentimientos como nunca antes imaginé en mi vida. Gracias y más gracias por todo el amor que nos mandan. Llega y se siente. Gracias por esta bendición", expresó Zámolo para acompañar la tierna postal.

California nació por cesárea el 29 de octubre, y pesó 3 kilos 490 gramos. En los momentos previos al nacimiento, su mamá compartía con sus seguidores la felicidad por la inminente llegada de la niña. "Preparándome para recibir a mi hija y para la lactancia que es un mundo totalmente nuevo para mí", escribía Sofía, quien luchó por convertirse en mamá por muchísimo tiempo.

"Cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y empezás a preguntar '¿por qué yo no quedo?'. Y te empieza a doler cada vez más", contaba. Asimismo, en sus redes se explayó sobre la cuarentena por la pandemia de coronavirus y lo que implicaba para ella en pleno embarazo.

"Las patadas que no paran y esta bebita que me recuerda que cada vez falta menos para nuestro encuentro. Insomnio, incertidumbre, preocupación, la cabeza que da vueltas", escribía Zámolo, para luego manifestar sus dudas de cara al futuro. "Rezo rosarios. Les pido a Dios y a la Virgen que nos acompañen. Que todo este virus que es una pesadilla termine pronto. Que volvamos a una vida normal. Me desespera no saber cuándo todo esto va a terminar. ¿Cuándo volveremos a salir a la vida? ¿Cuándo volveremos a ser libres?", se preguntaba.

Zámolo se enteró de su embarazo en febrero, un mes antes de que se decretara la cuarentena obligatoria en la Argentina.

"En un momento en el que afuera todo es cuidados extremos, precaución, miedos, incertidumbre, aislamiento, la vida nos obligó a meternos para adentro, quedarnos adentro de casa, a unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir", expresaba, respecto a la feliz noticia.

