Sofía Zámolo recordó su polémico romance con David Nalbandian: “Él estaba muy enfocado en su carrera”

Alejada de los medios desde hace un tiempo, Sofía Zámolo reapareció públicamente en Socios del espectáculo. Antes de hablar del duelo por la muerte de su madre y del conflicto judicial con su excuñada, la modelo recordó su fallido romance con el extenista David Nalbandian, en 2004. “ Él estaba muy enfocado en su carrera ”, reflexionó.

Si bien la modelo y conductora siempre fue muy reservada con su vida privada, esta mañana curiosamente habló de uno de sus novios del pasado, cuya relación no finalizó en los mejores términos. Todo surgió cuando el ciclo de eltrece estaba hablando del romance no blanqueado entre Marcelo Gallardo y Alina Moine. “Me paso hace mil años con Nalbandian”, lanzó sorpresivamente la invitada cuando le preguntaron si había vivido una situación similar en su vida.

Asombradas por su confesión, las panelistas quisieron indagar más al respecto. “Éramos chicos, teníamos 20, 21 años. Para mí estábamos de novios”, reveló Zámolo dando a entender que el deportista no quería blanquearla públicamente. Tras asegurar que el cordobés en su momento “volvió con su novia de antes”, la conductora justificó su actitud: “Éramos re chicos, le deseo lo mejor de corazón. No terminamos mal, a nadie le gusta enterarse de ciertas cosas, pero bueno, ya pasó. Nadie se salva ni de la muerte ni de los nervios” , indicó, entre risas.

En 2004, una conocida revista publicó una serie de fotos que echaban luz sobre el romance. El problema era que la relación se mantuvo en paralelo con el noviazgo que él mantenía con Victoria Bosch, por lo todo desembocó en un escándalo. Zámolo desmintió siempre categóricamente haber sido la que “entregó” el material a la publicación.

“Él estaba muy enfocado en su carrera y no quería salir a hablar de otras cosas y lo entendí desde ese lugar. Pero no importa, le deseo lo mejor. Es parte del pasado de uno”, agregó mientras aclaraba que no hay rencor entre ellos. “ Me lo crucé en algún que otro evento, pero todo fue ‘hola y chau’. Gracias a eso hoy estoy donde estoy con mi marido y mi hija ”, señaló sin arrepentimientos.

Después de semejante declaración, la modelo habló de la tristeza que atravesó tras la muerte de su madre. “Fue un momento muy duro. Era el primer aniversario de la muerte de mamá y no estaba bueno lo que estaba pasando alrededor”, explicó angustiada sobre los motivos por los cuales no fue antes al programa.

Tras definir a su madre como “una mujer muy enérgica, súper positiva y llena de vida”, Zámolo aclaró ese famoso posteo donde responsabilizó a su excuñada [quien mantiene una dura afrenta con su familia] por la enfermedad de su madre. “ Hay situaciones en la vida que nos enferman claramente, nunca apunté contra una persona. Somos seres emocionales y es muy difícil. Todo lo que a tus hijos no les hace bien, te afecta como madre ”, reflexionó.

“La familia es lo más importante de mi vida, siempre los defiendo con uñas y dientes. Mamá siempre nos hizo muy unidos e incondicionales unos con otros. A veces desde otro lado no obran igual ni tienen ganas que haya paz (...). No estaba bueno que alguien hable de mi mamá cuando ya no está viva. Aparte de la gran mujer que fue, la gran madre y abuela que fue”, expresó sobre las declaraciones de la exmujer de su hermano en televisión, al tiempo que confirmó que su madre tuvo que recurrir a la justicia para poder ver a su nieta.

Minutos después, la modelo confesó lo difícil que fue perder a alguien tan importante en su vida. “Gracias a Dios pudo conocer a mi hija, pero me duele no poder vivir a mi mamá como abuela porque siempre fue muy presente. Estando enferma le tejía mantas, saquitos, chalequitos a mi hija. Es lo mejor que me pasó en la vida”, reveló emocionada.