Sofía Zámolo y un triste descargo sobre la muerte de su madre: “No pudiste aguantar tanta maldad y mentira”

No vienen siendo meses fáciles para Sofía Zámolo. A la muerte de su madre tras una larga lucha contra el cáncer, se sumó el conflicto judicial con su excuñada, Silvana Flores, quien no solo les impide tener un vínculo con su pequeña hija sino que sigue dando declaraciones en los medios en contra de la familia.

En el día de ayer, la modelo hizo un fuerte descargo a través de sus redes sociales, donde no sólo recordó la angustia que vivió su madre a causa de esta situación sino que acusó a la justicia de “avalar caprichos”.

“La tristeza, la impotencia, las angustias enferman al cuerpo. No somos robots. Te extraño, mamita linda. No pudiste aguantar tanta maldad y tanta mentira. Tanta injusticia”, escribió Zámolo junto a una foto familiar con su madre. Minutos después, una nueva publicación escondía un claro mensaje para su excuñada: “Yo te extraño todos los días de mi vida y prometo honrarte con los valores que me enseñaste. Respetando a los demás. No quedarme con nada de nadie porque eso es robar. No mentir y saber que existe un Dios que todo lo ve ”, expresó.

Sofía Zámolo junto a su madre

Sin embargo, este no fue el único posteo que realizó la modelo. También, le dedicó unas palabras a su hermano Diego y habló de la lucha que hace años atraviesa como padre. “¡¡¡Te amamos @diego.zamolo siempre!!! Y ojalá llegue el día en que puedas ver a tu hija como se merecen , que puedan abrazarse y disfrutar la vida como se merecen. Con una justicia que te escuche. 3 años y medio casi de esta lucha. Años perdidos con los hijos que no se recuperan. ¡Qué locura!”, concluyó.

A raíz de estas historias, Socios del espectáculo se comunicó con la modelo, quién explicó el motivo de su enojo en redes. “El 3 de febrero se cumplió un año de la muerte de su madre, justo ese día su cuñada sale a hablar públicamente. Primer dolor para Sofía. Segundo, el miércoles pasado fue el cumpleaños de su sobrina y su hermano no pudo verla. Pidió verla y no pudo. También pidió verla este sábado y también se lo denegaron”, reveló Mariana Brey en el ciclo de eltrece.

“Hay una justicia que avala estos caprichos porque no escucha la otra campana. En Navidad, no la pudimos ver. En Año Nuevo tampoco, ahora para el cumpleaños, tampoco”, dijo la periodista repitiendo textuales palabras de Zámolo y enseguida puso al aire uno de los audios que la rubia le envió.

Sofía Zámolo junto a su hija California instagram/sofiazamolo/

“El cáncer es tremendo. Mi papá se murió de cáncer hace 13 años y mi mamá hace un año. Aparte tiene mucho significado el tipo de cáncer que se tiene. Mi mamá tuvo cáncer de páncreas y el páncreas son las injusticias, todo lo que no podés digerir ni asimilar. Cuando pasan cosas que no podés solucionar el páncreas se enferma”, sostuvo y enseguida aseguró haber leído mucho al respecto. “El hígado también es el enojo y no poder perdonar. Mamá tuvo cáncer de páncreas con metástasis en el hígado , pobrecita”, se lamentó notablemente angustiada.

Tras confirmar que el litigio con su excuñada continúa, la modelo responsabilizó a este conflicto familiar como el gran responsable de la enfermedad de su madre. “La mamá quería ir a buscar a su nieta, llevarla a tomar un helado y eso no le fue posible en vida”, confirmó Brey.