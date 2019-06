La panelista dio detalles de su historia frustrada con el futbolista del Inter Crédito: Instagram

26 de junio de 2019 • 10:37

Sol Pérez ya no guarda más silencio en torno a su pasado romance con el delantero Lautaro Martínez . A poco de que la Selección Nacional lograra vencer a Qatar y clasificara a cuartos de final en la Copa América, la rubia dio por cierto un rumor que viene circulando hace algún tiempo.

Si bien la panelista no es una persona que se caracterice por hablar de su vida privada, los embistes por parte de Mariano Iúdica en Polémica en el bar no fueron tan sencillos de esquivar hasta que terminó confesando. En medio de una conversación sobre el partido del pasado domingo, salió el nombre de Lautaro y fue ahí cuando Iúdica la increpó: "¿Vos saliste con él?". Y ella no tuvo más remedio que hablar: "No terminó mal, terminó normal. Teníamos objetivos distintos, yo quería quedarme a trabajar acá".

Todo sucedió a principios de 2018, momento en que Martínez se mudó a Italia para sumarse al Inter de Milán. "Yo me había ido a trabajar a Córdoba, estaba mucho ahí y la relación no funcionaba. A mí me gusta mucho trabajar acá y no necesito colgarme de nadie", dijo, sin pelos en la lengua y agregó: "Yo prefería quedarme acá, trabajando 24 horas, pero sabiendo que todo lo que tengo me lo gané laburando".

Además Pérez dio detalles de la personalidad de Lautaro, a quien calificó de "muy celoso" y reveló que se peleaban mucho. También aprovechó para ¿tirarle un palito? a la actual pareja del delantero. "Está muy bien irte si estás enamorada. Uno apuesta por lo que quiere para su vida, yo lo hice por mi trabajo", dijo sobre la decisión de la mendocina Agustina Gandolfo de dejar todo por amor.

En la previa al partido contra Venezuela, Lautaro hizo una publicación que parece una respuesta a su ex. Desde Brasil, el delantero compartió una imagen donde se lo ve junto a su chica y se puede leer la siguiente frase: "Nosotros dos y nadie más".