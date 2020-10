Sol Pérez denunció que un usuario de Twitter hace estafas en su nombre

Sol Pérez denunció a un usuario de Twitter que realiza estafas en su nombre Crédito: Instagram Sol Pérez

5 de octubre de 2020 • 11:59

No es la primera vez que Sol Pérez denuncia a un usuario de las redes sociales por utilizar su nombre. De hecho, reclamó por varias cuentas, pero hay una en particular con la que se quejó varias veces porque -según la modelo- realiza estafas aprovechando su figura. En consecuencia, pidió a sus seguidores que la ayuden a cerrarla y anunció que recurrirá a la justicia.

"Por favor, denuncien esta cuenta, ya lo pedí mil veces pero no sé por qué @twitterseguro no la cierra. @sobrideperez no es mi cuenta de Twitter y si no la corta, pienso ir a la Justicia porque estafa a la gente cobrando por videos y canjes", escribió la conductora de Canal 26 en su Twitter.

Además de reclamar en varias oportunidades por este usuario, meses atrás, Pérez denunció con argumentos similares a una cuenta de Instagram. Reclamo que se repitió a comienzos de 2020.