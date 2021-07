Sol Pérez reveló la carrera que piensa estudiar cuando se reciba de abogada

Si bien todavía le falta un año para recibirse de abogada, Sol Pérez ya está pensando en la próxima carrera que le gustaría estudiar. La modelo aseguró que disfruta de la vida académica y que le gustaría obtener un segundo título para complementar su profesión.

“Estoy cursando todo virtual”, reveló la rubia en La Noche de Mirtha. “Ahora tengo exámenes que te toman sí o sí en persona, orales que uno tiene que preparar. Son seis materias dentro de un solo parcial que vas a rendirlas de forma presencial. Tienen parte oral y parte escrita, porque te están preparando para la tesis que es lo que tenés que dar después”, agregó sobre cómo son las cursadas en plena pandemia.

“Me recibo en julio del año que viene, cruzo los dedos”, expresó ilusionada. “Todo puede pasar igual, puede que me vaya muy mal en estos exámenes que son los más difíciles, pero estoy re contenta igual. A mi me re copa”, aclaró.

A pesar del esfuerzo que requiere una carrera universitaria, Pérez ya está pensando en continuar con su formación académica una vez que tenga el título de abogada. “Me gustaría, cuando termine con esto, estudiar otra cosa. Antes pensaba en filosofía, que me gusta mucho, pero me di cuenta en esta etapa que me gusta para leer libros en mi casa pero no como para ir a rendir un examen”, reflexionó. “Seguramente estudiaré comunicación o algo que tenga que ver con lo que hago”, anticipó.

Pérez contó en varias oportunidades que estudió durante cinco años en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que durante el 2020 se decidió a concentrar sus energías para terminar la carrera que le apasiona. A través de sus redes sociales, suele mostrarse con los apuntes y los resaltadores a mano cada vez que llega la época de exámenes.

“Me fascinan el Derecho y la Filosofía. Amo estudiar. Nadie me regaló nada y nunca me llevé materias. Fui abanderada porque estudiaba. No sé si ejerceré, pero me gusta saber defenderme”, aseguró hace un tiempo en una entrevista con la revista Gente.

LA NACION