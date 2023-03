Soledad Aquino habló sobre el preocupante mensaje que apareció en su cuenta de Instagram: “Jamás hubiese puesto eso”

escuchar

Mucho se extrañaron este al ver el misterioso mensaje que Soledad Aquino publicó este miércoles en su cuenta de Instagram y que luego desapareció misteriosamente. “ Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio... Les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos. Así vivo tanta tristeza, tan profunda, que les pido ayuda… De lo que sea, quiero trabajar. Gracias, los amo ”, decía el posteo, que estaba acompañado por una foto de ella.

A las pocas horas, el mensaje fue borrado, sin mayor explicación. LA NACIÓN se comunicó con la exesposa de Marcelo Tinelli para saber qué había ocurrido y su respuesta fue contundente: “Me hackearon. Jamás hubiese puesto eso, si es todo lo contrario. Además, pusieron una foto re antigua. Me quería matar. Tampoco lo vi yo, me lo mandaron. Estoy perfecta, bien de salud y de todo. Gracias por preocuparse ”.

Soledad Aquino

-¿Te bajoneó ver ese posteo que no escribiste?

-¡Qué fiaca esto que preocupa a la gente! Tengo seguidores tan amorosos… Colaboro con Buena vida, que es una asociación que acompaña en la cura de la hepatitis, que sufrí yo toda mi vida. Muchas personas que me siguen en las redes me escriben, me preguntan y yo converso porque necesitan ánimos; muchos van a ser trasplantados. Es muy feo que haya salido esto, de verdad. Pero bueno, ya está, se solucionó y está todo bien. Me siento bien, tengo un pequeño trabajo que me hace bien y está todo perfecto en mi hogar y con mi familia .

En junio de 2021, Aquino recibió un trasplante de hígado y estuvo muy delicada de salud. Su hija menor, Candelaria Tinelli, contó detalles en las redes en ese momento y la misma Solidad habló cuando ya estuvo repuesta. “Me siento mejor que nunca. Ahora estoy bárbara, pero fue un año muy duro. Tuve mucho dolor, mucha intriga y mucho miedo a morir. No sabía qué iba a pasar, qué te van a hacer. La verdad es que me sentí muy mal”, dijo la mujer en diálogo con Intrusos.

Aquino también contó que tiene muy buena relación con Marcelo Tinelli, padre de sus hijas Micaela y Candelaria. “ Marcelo se portó bárbaro. Fue muy amoroso, divino, un día me ayudó a cargar toda la ropa cuando iba y venía del Hospital Santa Catalina, cuando me recuperé. Y otro día me armó los bolsos, me cantaba. Y mis hijas estuvieron conmigo permanentemente. Me sentí muy acompañada. Son divinas. Yo quería estar bien y repetía ‘no quiero dejar a las chicas. Quiero ser abuela. No me quiero morir’. Eso tenés que pensarlo todo el tiempo. Es clave ”, concluyó.

Hoy sigue un tratamiento que debe mantener de por vida, pero está feliz de sentirse nuevamente bien. “Tengo que tomar remedios inmunosupresores de por vida para que el cuerpo no rechace el hígado trasplantado. Llevo una vida prácticamente normal. Como sano, pero siempre fui así. Me hago hamburguesas de soja y de arroz yamaní, como frutas, verduras y cuando voy a la casa de mis hijas, que también comen sano, no descontrolo. También voy al gimnasio del edificio y hago 300 abdominales por día. Me los banco… Quiero cuidarme, tengo 60. La idea es mantener una cierta rutina”, sumó.

