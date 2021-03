Soledad Fandiño contó que conoció a René Pérez gracias a las redes sociales

Si bien están separados desde mediados de 2018, Soledad Fandiño y René Pérez siguen manteniendo una gran relación gracias al hijo que tienen en común, Milo, de seis años. Invitada a PH: Podemos Hablar, la actriz reveló cómo fue que conoció al excantante de Calle 13, con el cual se casó y formó una familia.

“Yo solo puse la frase de una canción de él en Twitter, en el momento en que recién arrancábamos a usar la red social, pero uno no sabía muy bien cómo se manejaba”, comenzó y recordó que -para su sorpresa- a la media hora de esa publicación él le envió un mensaje privado.

“Un tiempo después le pregunté cómo lo vio, y me dijo que estaba en un avión aburrido y quería escuchar cosas buenas de la gente a la que le gustaba su música, entre otras ”, continuó relatando. “Justo le entró mi mensaje, miró la fotito y bueno... me escribió”.

Fue ahí que comenzaron los intercambios de mensajes entre ellos. “Empezamos a hablar de obras de teatro, de películas, de series”, enumeró. “Yo siempre desconfiada, porque no sabía si hablaba con él, con el manager, con el hermano o con cualquier otra persona. Si bien tenía certificada la cuenta, uno nunca sabe; así que hablaba un poquito y lo dejaba ahí”.

Al tiempo, Fandiño decidió cerrar su cuenta de Twitter debido a las críticas que leía sobre su trabajo. “Él no tenía ni mi mail”, contó sobre lo que sucedió en ese entonces. Finalmente, se volvieron a encontrar un año y medio después cuando él la invitó a un concierto. “Le dije ‘yo no voy a tu show, tengo un cumpleaños, si querés vení’, pero no vino”, expresó entre risas al recordar los primeros histeriqueos entre ambos.

Pese a ese fallido, unos meses después sucedió el tan esperado encuentro. “Él vino a Argentina y yo justo estaba terminando de hacer una obra, era la última función. Me llega un ramo de flores muy exótico, que sabía que no venía de mis amigos, y tenía una carta que decía: ‘Soy de una isla, de Puerto Rico’. Al otro día le contesté y nos vimos”.

René y Soledad comenzaron su relación en 2011. La primera vez que se los vio juntos fue en la entrega de los premios Grammy Latinos ese mismo año. En enero de 2013 se casaron y, en agosto de 2014, tuvieron a Milo. “Me enamoraron su simpleza y su humildad”, había dicho ella durante una entrevista en la que contó cómo se conocieron. En 2018 pusieron fin a su relación, pero siguen unidos por el bien de su hijo.

LA NACION