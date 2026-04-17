Soledad Silveyra, sobre la salud de Luis Brandoni: “Lo veía muy mal, yo sabía que esto iba a pasar”

“Me quebré una vértebra, la cuarta lumbar, estuve tres días internada... Hice 10 días de funciones sin saber que me había quebrado”. En diálogo con LA NACION, Soledad Silveyra se refirió al accidente doméstico que sufrió hace algunas semanas, y también habló de la salud de Luis Brandoni, su compañero en ¿Quién es quién?, que permanece internado tras caerse en su domicilio el sábado 11 y sufrir un hematoma subdural.

Silveyra brindó este viernes una serie de entrevistas de cara al estreno de El último viaje a China, un documental producido por Pablo Echarri y dirigido por Alejandro Maci que protagoniza junto a Carlos Perciavalle. El film, que rinde tributo a la actriz uruguaya China Zorrilla, se proyectará en el Bafici y luego llegará a algunas salas comerciales. El accidente que sufrió Solita hizo pensar que no podría formar parte de la jornada de prensa, pero su compromiso con el trabajo (y la profunda amistad que la unió a Zorrilla) la mantuvo firme en su propósito.

Silveyra y Brandoni en escena: la actriz se emocionó profundamente en enero, cuando retornaron con las funciones de la obra Gerardo Viercovich - LA NACION

Tras confirmar que una caída le produjo una quebradura en una vértebra lumbar, Silveyra le contó a LA NACION que estuvo varios días sin tener un diagnóstico certero. “Pero en un momento no podía respirar más, me moría del dolor. La llamé a mi cuñada para ver si me había fisurado una costilla o algo, pero no salió nada en la radiografía. Al día siguiente, como no daba más, llamé una ambulancia, me trasladaron y me hicieron una tomografía. Ahí saltó lo de la vértebra. Me dejaron internada tres días y al cuarto me fui, bajo mi responsabilidad. Hace tres días que estoy en casa”, relató.

-¿Y cómo fue el accidente?

-Yo venía de viaje, y le dije a Lucila, mi asistente: “Dejá la valija abierta, así mañana empiezo a sacar las cosas”. Yo venía de un spa que me salió una fortuna, en Laguna del Sauce, para poder “bajar”, porque había quedado muy mal después de lo que le había pasado a Beto. Estaba muy contracturada, me puso muy mal. Y me pasé a llevar la valija.

-¿Vos cómo lo veías en las últimas funciones?

-Lo veía muy mal, sabía que esto iba a pasar, que en algún momento nos íbamos a pegar un susto bárbaro. Se cae bastante él... Nos caemos bastante los dos, en realidad, “somos el dúo dinamita” (risas). Esperando que mejore. Lo adoro a Beto.

-¿Hablás con él?

-No, no, porque está todo pinchado, atado. Pero estoy esperando noticias. La obra se levantó. Vamos a ver si Beto mejora y podemos volver en algún momento.

El parte médico de Luis Brandoni

Este viernes, se dio a conocer un nuevo parte médico del actor, que sufrió un accidente doméstico el pasado sábado y desde entonces se encuentra internado en el sanatorio Güemes.

Luis Brandoni permanece internado en un sanatorio porteño desde el pasado sábado Edwin Panneflek

“El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Actualmente se encuentra internado bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución. Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud”, reza el comunicado.

Por lo pronto, este jueves, desde la cuenta oficial del teatro Multiteatro, se confirmó el levantamiento de la obra ¿Quién es quién? “hasta nuevo aviso”, y en las últimas horas se confirmó que será la obra El secreto, protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, la que tome su lugar en la sala.

📣 Regresada de su exitosa temporada en Mar del Plata, “El Secreto” confirma su nuevo estreno en Bs. As. desde el miércoles 29 de abril.

Ganadora de los Premios 2026:

✔️Mejor Actor: Gerardo Romano

✔️Mejor Actriz: Ana María Picchio ✔️Mejor Comedia!

Segunda temporada, Multitabaris. pic.twitter.com/DyjzxrJgN6 — Multiteatro (@multiteatro) April 17, 2026

A fin del año pasado ya habían tenido que suspender las funciones de ¿Quién es quién? -que estaban realizando en el Teatro Liceo- por un problema de presión que afectó al actor. Ante el abrupto fin de temporada, todo estaba previsto para que llevaran la obra a Mar del Plata, pero aquello no se pudo concretar por recomendación del médico de Brandoni. A la sala que iban a ocupar fue a parar, justamente, la obra El secreto y se decidió que la comedia de Brandoni y Silveyra se quedara en Buenos Aires, con funciones en el Multitabarís.

Por las noches, él cumplió su propio rito de sanación que es estar arriba del escenario. “Es que si no hago teatro me muero”, le había confesado a su amigo Rottemberg cuando estaban en pleno momento de cambio de planes y enroque entre estas dos obras protagonizadas por duplas de actores sumamente queridos por el público.

En Mar del Plata, El secreto, la obra que entró a último momento a la cartelera, fue el espectáculo que apagó la luz de la temporada de verano 2025/2026.