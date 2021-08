¿Son o se hacen? Qué dijo El Tucu López sobre su relación con Sabrina Rojas

¿Qué pasa entre Sabrina Rojas y el Tucu López? El rumor de romance crece cada día más. La actriz contó el pasado fin de semana que lo conoce y que fue a verlo a la obra Sex. “Fuimos con mis amigas y pagando la entrada. Es un morocho lindo”, lanzó ella.

El Tucu también habló en Intrusos, por América, y disimuló cuando le dijeron que lo habían visto con Sabrina a los besos en un boliche y luego en una farmacia, en Villa Urquiza. “No, no. Casi todos tenemos el mismo corte de pelo, pueden confundirme con cualquiera. Probablemente haya sido otra persona, no yo”, dijo entre risas.

Luego, el conductor admitió que se conocen: “Tenemos muchas gente en común y coincidimos en un boliche en Palermo hace poco. Pero no estuvimos ni a los besos ni de la mano. Cuando escucho estas cosas pienso, ‘qué loco’. ¿Qué va pasar? No sé, me parece divina. Me gusta vincularme con seres del bien”.

Y el Tucu se sorprendió cuando le preguntaron por qué alguien había cambiado la moto de lugar, en un estacionamiento, dejando entrever que era para que no lo vieran salir con Sabrina. Enseguida comentó: “Tenía una reunión en el otro ala del edificio… ¡Qué difícil la vida! ¿Estaban ahí? (ríe). En ese estacionamiento solamente podía haber autos y la gente de seguridad la cambió”.

Recordemos que en mayo pasado Sabrina Rojas y Luciano Castro blanquearon su separación luego de 11 años de pareja, dos hijos y varias crisis. Y si bien tienen una buena relación, ambos dejaron en claro que no habría posibilidad de reconciliación. Por su parte, el Tucu y Jimena Barón se separaron hace poco más de cinco meses, luego de una relación de seis meses.

LA NACION