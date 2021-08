Lo vi en Instagram: ¿Wos es la nueva palta? ¿Qué pasó entre Sabrina Rojas y Jimena Barón?

¡Hola, changos! Aquí Juariu, la que espía a la farándula argentina (más conocida como ”la que supo aprovechar sus horas paveando en Instagram”). Lo más importante que pasó en el país esta semana fue la guerra entre los carpinchos y los habitantes de Nordelta. Todo era risas y memes sobre el tema hasta que fueron por Darío Barassi, quien fue el primer famoso en tener un carpincho en su jardín. #ConBarassiNo.

Pero más allá de los animalitos, la semana de los famosos estuvo marcada por un denominador en común. No, el canje no, ¡el amor! Tenemos el fin de un amor, el regreso de un amor y el nacimiento de un amor. Voy a empezar con el tema más importante de la semana. Qué digo de la semana: ¡del mes! Qué digo del mes ¡del año! Me huelo que esto recién empieza. La separación de Benjamín Vicuña y de la China Suárez.

Lo vi en Instagram: ¿Wos es la nueva palta?

Esta historia tiene de todos los condimentos de una novela mexicana. Una relación que empezó con una traición, un motorhome, gritos, mentiras, sudor, paltas, mantas de Nepal, y podría seguir enumerando. El viernes llegó a su fin, y fue Vicuña el encargado de anunciarlo en las redes. A ella se la vio después muy relajada cocinando un asado entre amigos (es por ahí, amiga). Lo que llamó la atención es un ida y vuelta de mensajes entre ellos en una publicación que hizo la China con una canción de nada más y nada menos que de Wos. Todo me cierra más ahora: se que estaban separando cuando Vicuña le comenta a la China y ella no le responde no con un mensaje, sino con dos en los que se “justifica”. Citando a Barassi: “Raaaro”.

La verdad es que no es la primera vez que se relaciona a Suárez con Wos, uno de los traperos más importantes del país. En 2019, la China y Vicuña estuvieron separados. Ella fue a ver al músico en vivo y posteaba canciones suyas, pero cuando volvió con el actor dejó de hacerlo. Justo ahora que vuelve a separarse aparece de nuevo. ¿Wos es la nueva palta? ¿Acaso Benjamín fue esta vez el que terminó con el corazón roto? Ojalá que sí.

Si todavía están preguntándose “¿y quién es este Wos?” debemos hacer una excursión al mundo centennial, hasta la fiesta Bresh. Ustedes estarán del otro lado pensando: “¿De qué habla esta tucumana?” Les cuento: hay una fiesta que se realiza todos los sábados en el Hipódromo de Buenos Aires a la que van todos los famosos e influencers que están en la cresta de la ola. Porque la cosa es así, ahora la nueva normalidad también mide si uno es cool dependiendo de qué burbuja termine integrando. Y, ¿a qué no saben qué famosos estuvieron compartiendo burbuja? Flor Vigna y Nico Ochiatto, a una separación y reconciliación de arrebatarle el título a la pareja Luciana Salazar-Martín Redrado. Yo estaba en mi casa aburrida haciendo lo que hago todas las noches –que no es tratar de conquistar el mundo, precisamente– viendo las historias de los famosos en Instagram, cuando me topé con alguien que fue a la fiesta Bresh. Al fondo se podía ver como Flor y Nico estaban charlando muy juntitos. Aquí vamos de nuevo.

Lo vi en Instagram: ¿Qué pasó entre Sabrina Rojas y Jimena Barón?

Ustedes saben que los famosos tienen una capacidad especial para reponerse de las rupturas amorosas. Manejan otros tiempos que nosotros, los simples mortales. Ellos se separan y a la semana ya están como nuevos en busca de otro amor, despampanantes, mientras nosotros nos encerramos a llorar y comer helado en pijama sin bañarnos. No sé si será el caso, pero a Sabrina Rojas, recientemente separada de Luciano Castro, se la estuvo vinculando con El Tucu López, recientemente separado de Jimena Barón. Como diría mi abuela: “Si el río suena, piedras trae”. Jimena se seguía en las redes con Sabrina; likes que van, likes que vienen. Buena onda que se terminó. No sé exactamente si fue porque Jimena va a grabar una película con Luciano Castro, donde dijo que iban a tener escenas de sexo, y por esto Sabrina fue en busca del Tucu en modo venganza. Elijo creer. La verdad es que Jimena y Sabrina se dejaron de seguir en Instagram. Dolor país.

¿Qué nos espera la semana que viene? Es imposible de predecir y es por eso que me gusta tanto la farándula argentina. Este fue mi reporte semanal de lo que tenés que saber de los famosos para empezar tu semana con la información que va a sacar a este país adelante. De nada.