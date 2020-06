La pareja del noticiero de Telefe, que componen Rodolfo Barili y Cristina Pérez, tiene fans que esperan que alguna vez se concrete el romance...

En un año en el que las ficciones brillan por su ausencia, el romance parece haberse trasladado a los formatos menos pensados de la pantalla vernácula. Y así, las insinuaciones, el histeriqueo constante y las miradas cómplices entre Carina Zampini y el chef Christian Petersen se transformaron en el condimento especial de El precio de la cocina .

Este "romance" entre la conductora y el jurado del reality de eltrece tuvo su pico más alto cuando la actriz, vestida de novia, no dudó en darle un apasionado beso en los labios a su compañero que, por supuesto, estaba vestido de novio. El "sorpresivo" momento amoroso entre ellos ocurrió en un contexto por demás propicio; tanto, que desde las redes algunos usuarios malpensados señalaron que todo aquel programa estuvo pensado para que el beso ocurriera. La excusa fue la preparación, por parte de los concursantes, de un "menú de boda".

De todos modos, aunque es cierto que las medidas de prevención del coronavirus dejó a la televisión sin ficción, mucho antes de que se declarara la pandemia, los romances "de mentira" frente a las cámaras [que algunos se convirtieron en realidad] ya contaban con una vasta lista de casos que en su momento supieron competir cuerpo a cuerpo con los romances de las mejores telenovelas.

Los jóvenes tortolitos: Paula Chaves y Pedro Alfonso

Pedro Alfonso y Paula Chaves, un amor que atravesó la pantalla

En algunos de esos casos, el "juego" se volvió realidad. Quizá el más recordado sea el de Pedro Alfonso y Paula Chaves . En 2010, la entonces modelo fue convocada para participar de "Bailando por un sueño". Acababa de separarse del polista Guilermo "Sapo" Caset Jr. y lo que menos deseaba era volver a enamorarse. Para incomodarla, Marcelo Tinelli comenzó a "fogonear" los encuentros frente a cámaras con un joven productor.

Esos cruces comenzaron a ganar cada vez más importancia dentro del programa, gracias a la repercusión que conseguía la "parejita de ficción". Y así, mitad en broma y mitad en serio, llegó un día en el que aquel joven productor y la modelo decidieron darse una oportunidad en la vida real, haciendo oídos sordos a los pronósticos y a los incrédulos .

Con el tiempo, Alfonso se convertiría en uno de los actores más convocantes y Paula en una de las conductoras más buscadas . Ese crecimiento personal se produjo a la par que se iba consolidando su relación. Diez años más tarde, siguen juntos y están a punto de ser padres por tercera vez .

Un (viejo) romance internacional: Tinelli y Xuxa

Mucho antes de que Paula y Pedro coquetearan en cámara e incluso antes de que ShowMatch se llamara ShowMatch , el gran programa de Marcelo Tinelli sirvió como plataforma para un eterno coqueteo que, según se supo el año pasado, estuvo muy cerca de concretarse.

A la medianoche, con un programa deportivo por el que nadie apostaba demasiado, Tinelli había logrado convertirse en el conductor más exitoso de la tevé. Xuxa, rubia, misteriosa, llegó también a la pantalla de Telefe y replicó el suceso que había logrado en su tierra natal, Brasil. Eran el rey y la reina de la tele y, tal vez por eso, los rumores sobre un fogoso romance se volvieron inevitables.

Ellos, a su vez, no se esforzaban en negarlos, al contrario. Cada vez que se encontraban en cámara, tanto en VideoMatch como en Ritmo de la Noche , se prestaban gustosos al juego. Un juego que, según la conductora brasileña, estuvo a punto de volverse realidad. "Nunca en mi vida lo besé. Nunca lo toqué. Una vez sí, él vino a verme al departamento que yo alquilaba. Entonces intentó darme un beso en el sillón y cuando se me vino encima se cayó una lámpara que hizo tanto ruido que tuvimos que parar. Nunca llegó ni al beso", reveló el año pasado en una entrevista .

Y continuó: "Supongo que se creó todo ese misterio porque yo estaba sin novio y él tenía una mujer detrás de la otra. Sí, me gustaba, y tenía ganas. Por momentos más que otros, pero me parecía un hombre atractivo, pero no pasó. Después, hace unos ocho años, hablábamos mucho por skype, y entonces yo le dije: 'Vení... Ya que todo el mundo dice que estuvimos juntos, podríamos estar'. Pero no vino. No estuvimos ".

De Córdoba, con amor: Coki Ramírez y Marcelo Tinelli

¡A coquetear! Marcelo Tinelli y Coki Ramírez Fuente: Archivo

"Hubo besos varios. Él ahora está en pareja. La pasé muy bien, sobre todo al aire. Atrás de cámara también. Fue como una novela, algo muy lindo. Yo estaba flotando" . Con estas palabras, Coki Ramírez confirmaba, ocho años después, su romance con Marcelo Tinelli. La cantante cordobesa había desembarcado, también, en la pista del "Bailando" y desde el primer día jugó el rol de "candidata" del conductor, que se encontraba recientemente separado de Paula Robles.

De hecho, la primera aparición en el piso de ShowMatch de Ramírez se produjo en 2010, cuando fue a presenciar el desempeño de su amigo Fabio "La Mole" Moli en el certamen. "Te traje a la chica. Está acá", le anunció el boxeador, que semanas atrás le había dicho que tenía "una candidata" para él. En ese momento, la cámara enfocó a la bella cordobesa que se encontraba en la tribuna e inmediatamente comenzó el coqueteo frente a cámaras.

El "histeriqueo" rindió tanto que Coki terminó sumándose al concurso y se convirtió en la "novia oficial" de Tinelli delante de cámaras . Miradas, frases de doble sentido y hasta besos robados fueron los condimentos del romance que, según la cantante, también tuvo su correlato fuera del estudio.

La favorita: Edith Hermida y Beto Casella

Todo comenzó como un juego, en el contexto de la rivalidad entre Edith Hermida y Evelyn Von Brocke. Las dos se desempeñaban como panelistas de Bendita , pero había una diferencia entre ellas: Hermida era la única del panel original. Y como eso suponía una relación más estrecha con el conductor, comenzó a bromear diciendo que era su "favorita" . El juego se mantiene hasta el día de hoy y contó, en todo momento, con el beneplácito de Beto Casella , que no duda en devolverle sus comentarios "amorosos" manteniendo viva la duda de muchos televidentes.

Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, este "amor" se termina una vez que las cámaras se apagan. " Todo el mundo piensa que pasa algo entre nosotros. Ayer fui a Telefe y la maquilladora me dijo 'Yo estaba segura que estaban juntos. Quiero que se pongan de novios'. Me causó gracia que me dijera eso y si me siento inhibida por algo que pueda llegar a pasar después, ahí ya no me gusta ", le dijo Hermida a LA NACION tiempo atrás . En la "vida real", Edith está en pareja desde hace 12 años con "Batata", el padre de su hija menor, Amparo.

La noticia más esperada

Hace 18 años que conducen juntos el noticiero de Telefe y aunque durante sus primeros años como dupla televisiva se mostraron más "acartonados", en el último tiempo sus diálogos, los piropos y las indirectas entre ellos fueron sembrando en sus televidentes la ilusión de que eran algo más que buenos compañeros. La "historia de amor" entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez tuvo su pico máximo el 14 de febrero de 2019. Sí: justamente, el día de los enamorados. Esa misma semana, Laura, una entrevistada que filmó a un ladrón en un colectivo, los sorprendió al preguntarles si era verdad que estaban viviendo un romance. Consternados, ellos titubearon primero y luego, para salir del paso, prometieron develar la incógnita el 14.

Inmediatamente los hashtags "Rodolfo y Cristina" y "Rostina" -una combinación entre "Rodolfo" y "Cristina"- llegaron al podio de las tendencias en Twitter. El día llegó y con él las esperadas declaraciones: "Una vez te dije, hace 17 años, que había muy pocos lugares en los que uno se sintiera tan solo como frente a las cámaras. Yo siento que junto a vos no me siento tan sola ", introdujo Cristina el tema. "La pregunta de Laura lo cambió todo. Nos pasa que por momentos nos conmueve el amor de ustedes. ¿Cómo no va a haber amor entre nosotros? Hay amor por el trabajo, por hacerlo juntos. Es una vida caminando juntos. Son 17 años, todo un récord", continuó él.

"A nosotros nos hace sentir muy pequeñitos la ilusión de los que durante estos años nos mostraron algo que nosotros no veíamos, esa ilusión de que estemos juntos. Y es verdad, hemos estado juntos, hemos atravesado juntos momentos difíciles juntos y hasta hemos atravesado crisis, como las de las parejas. Si a vos te llega el amor que nos tenemos, nos hace sentir bien . Nos vemos obligados a contar lo que nos pasa, porque si les pasa a ustedes, nos esta pasando a todos juntos. No es normal ser nosotros la noticia. Nos sobrepasa, pero al mismo tiempo en este mundo en el que todo se maquiniza, que el amor nos mueva algo, a ustedes y a nosotros, que empezamos con la preguntita en el micrófono, no lo podemos creer. Y por eso sentimos que había que lanzarse del trampolín para hablar con ustedes", siguió explicando la periodista. A pesar de que luego los dos presentaron nuevas parejas, la ilusión de su público sigue vigente. Y el juego entre ellos, también.