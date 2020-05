Pedro Alfonso mostró cómo se prepara Paula Chaves para la llegada de Filipa Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de mayo de 2020 • 13:59

Cada día falta menos para que Paula Chaves de a luz a Filipa, su tercera hija. La modelo tiene fecha para fines de junio y, muy ansiosos y contentos, tanto ella como su pareja, Pedro Alfonso , no se cansan de compartir videos y fotos que dan cuenta de cómo va evolucionado la panza de la conductora de Bake off, el reality de cocina que se emite los domingos por Telefe.

En esta oportunidad fue él quien expuso un momento de intimidad de su mujer en casa, en plena cuarentena. En las imágenes que compartió Alfonso en su perfil de Instagram, que cuenta con casi 2 millones de seguidores, puede verse a Chaves sentada en una pelota gigante, que se usa para hacer esferodinamia, ejercicios indicados para prepararse para el parto.

La modelo se nota divertida mientras su compañero la graba. Sentada sobre la bola azul, Paula muestra su panza, donde está creciendo día a día Filipa, y hace algunos pases de baile. Se escucha de fondo música y las voces de sus dos hijos, Olivia y Baltazar, de seis y tres años respectivamente. Finalmente, se estira hacia atrás, dejando al descubierto su avanzado embarazo, y Alfonso gira la cámara para mostrar su cara de asombro. "Lo linda que sos", escribió a modo de epígrafe de la publicación.

Paula Chaves, en la dulce espera - Fuente: Instagram 00:26

Video

Con motivo de la pandemia del coronavirus, en la Argentina, como en tantos otros países, rige un aislamiento preventivo, social y obligatorio para evitar que el virus se propague velozmente y colapse así el sistema sanitario. Es por eso que hace más de 40 días, todos están en casa: lo que incluye a padres, hijos y embarazadas. Para no sentirse tan lejos de sus seres queridos y sus seguidores, la modelo -que es una defensora del parto cuidado y el colecho- comparte sensaciones y emociones, como así lo hacen otras celebridades que se encuentran en la dulce espera.

El video despertó emoción en las amigas más cercanas de Paula. Tanto Zaira Nara, que acaba de convertirse en mamá por segunda vez , como la China Suárez, comentaron el posteo.

"Se pone hot esta mamucha", destacó la hermana de Wanda. "¡Me muero! Parece una de las escenas de [la serie estadounidense] This Is Us, de Becca y Jack", sumó la China.

Paula anunció su embarazo el pasado 25 de diciembre , y lo hizo a través de sus redes sociales, tras renunciar a la obra que iba a protagonizar junto a Alfonso en Carlos Paz. "Esta banda se agranda. Llenos de amor y más juntitos que nunca. Es un día muy especial Vamos a ser 5. Te amamos y bancamos en todas a Pedro Alfonso. ¡Son mi vida!", había expresado en ese momento en una publicación.