Chantal Roitman viajó a Miami para sorprender a su hermana por su cumpleaños y hubo una ola de críticas Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2020 • 13:26

Stefanía Roitman está a punto de cumplir sus 26 años y su novio, Ricky Montaner , planificó un regalo muy especial para la ocasión: la sorprendió con la llegada de su hermana, Chantal Roitman , que viajó "de sorpresa" desde Buenos Aires hasta Miami en plena cuarentena . Las críticas y los cuestionamientos al hecho llegaron rápidamente a las redes sociales.

Faltando menos de diez días para el cumpleaños de la actriz -18 de julio- Roitman compartió su alegría con sus seguidores de Instagram por la impactante sorpresa que su pareja organizó para ella. "Hace unos 4 meses atrás me dijo: 'Yo no sembré para cosechar una mujer así', pero déjenme decirles algo, y creo que él todavía no se dio cuenta: él es merecedor de todo lo bueno de este planeta", relató romántica en su posteo.

"Yo soy una hormiguita y él me hace gigante. Sólo quiero hacerlo inmenso hasta el fin. Hoy me sorprendió de la manera más hermosa", anticipó. Y agregó: "Nunca creí vivir algo así. Mi amor...no te das idea lo feliz que me hiciste. Mi hermana es mi persona favorita . Es la representación de mi familia y de mis amigas que están lejos".

Roitman compartió también un video del momento exacto en que vio entrar a su hermana sin poder creer lo que veía y no pudo contener las lágrimas. A pura emoción, la abrazó durante varios minutos y se mostró incrédula de lo que estaba viendo. "No puede ser, no entiendo nada", decía conmovida en el clip.

Mientras que una gran cantidad de famosos comentaron la publicación también emocionados por el amor de hermanas - Sofía Zámolo , Stephanie Demner , Micaela Tinelli , Nati Jota , entre otros- también hubo una ola de críticas por el inesperado viaje a Estados Unidos de Chantal.

El único comentario que hizo al respecto la actriz fue en la misma descripción de la publicación: " Sé de todo el esfuerzo que hicieron para que venga y me emociona más aún esa historia. No se ya de qué manera agradecerle a la vida, a Dios, por cuidarme y mimarme así, por esta bendición que es el amor y la familia":

Su posteo superó el millón de likes, y también tiene miles de comentarios de usuarios que cuestionaron el motivo del viaje. "La cuarentena es obligatoria para todos, menos para la hermana de Stef, que se fue a Estados Unidos en plena pandemia"; "Qué injusta es la vida a veces: el que tiene, puede; mucha gente no puede ni ver a sus hijos nacer, y menos despedir a los que mueren, pero Chantal viaja a Miami", fueron algunas de las críticas en Twitter.

Algunos de las críticas que recibió Stefanía Roitman por el viaje de su hermana a Estados Unidos Crédito: Twitter

¿Por qué viajó la hermana de Stefi Roitman en plena cuarentena?

Pronto empezaron a circular en las redes varias teorías sobre el viaje de Chantal, quien es maquilladora profesional y también expresó su alegría por el encuentro con su hermana en su Instagram: "Soñé que me encontraba con mi hermana, nos abrazábamos y éramos demasiado felices".

Primero, hubo quienes recordaron que actualmente no existe ninguna prohibición para salir del país , pero sí menos posibilidades de concretar un traslado internacional, ya que no hay vuelos regulares disponibles.

Las dos teorías que más resonaron en las redes sobre cómo viajó la hermana de Stefi incluyen que la joven pudo haber viajado en vuelo privado gracias a la familia Montaner o pudo haber conseguido un lugar en un vuelo de repatriados con destino a Miami por motivo laboral o por poseer ciudadanía estadounidense. Ninguna de estas posibilidades fueron confirmadas ni por Stefanía ni por Chantal.

Por lo pronto, la maquilladora no podrá volver a nuestro país si no es a través de un vuelo especial para repatriados. Mientras las críticas siguen llegando, ambas se concentran en disfrutar el reencuentro familiar y expresan su felicidad en el mundo virtual.