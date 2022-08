Steve Martin planea retirarse de la actuación cuando finalice Only Murders in the Building: “Esto es todo”

“ Cuando termine esta serie, no voy a buscar otras. Ni otras películas. Ni quiero hacer cameos. Extrañamente, esto es todo ”, expresó Steve Martin en una reciente entrevista en la que insinuó que la serie Only Murders in the Building pondrá fin a una carrera artística de seis décadas.

A sus 76 años, la leyenda de la comedia experimenta una nueva ola de popularidad como protagonista de la exitosa ficción de Star+, que también dirige y que está nominada a tres premios Emmy. En diálogo con The Hollywood Reporter, el actor reconoció que está preparado para dar un paso al costado de la primera línea de fuego de la actuación una vez que finalice la trama que coprotagoniza junto a Martin Short y Selena Gomez, la cual tendrá al menos una tercera temporada.

El artista prometió, sin embargo, no abandonar la escena por completo y dijo a la publicación: “ Realmente no estoy interesado en retirarme, pero solo trabajaría un poco menos ”, mencionó. El actor valoró que reducir sus compromisos profesionales le otorgará más tiempo para compartir con su esposa, la escritora Anne Stringfield, y su hija de 9 años.

Sobre su actual presente, el actor profundizó: “Tengo una vida familiar que es muy divertida. Grabar una película ahora, ir a otro lugar a vivir, ya no estoy dispuesto a hacer eso. No puedo desaparecer durante tres meses”, mencionó.

Steve Martin coprotagoniza junto a Martin Short y Selena Gómez la serie Only Murders in the Building Star+

Martin es uno de los comediantes y actores más famosos de la industria del entretenimiento. Es también novelista, dramaturgo y fue quince veces presentador de Saturday Night Live. Es, además, un consumado bajista que ha ganado cinco premios Grammy y un apasionado músico de bluegrass con varios discos en su haber en los que toca el banjo con notable habilidad.

No sólo de actuar se vive... Steve Martin, en pleno ensayo con su banda en Los Angeles. Reuters

La carrera del actor será el foco de un próximo documental que será dirigido por el director del Oscar Morgan Neville, autor de películas sobre figuras como Fred Rogers y el famoso chef Anthony Bourdain.

El actor y guionista de El tonto, Los Ángeles Story y Bowfinger, el director chiflado, escribió y protagonizó algunas de las películas más influyentes del humor norteamericano de las últimas décadas.

En una entrevista concedida a LA NACION un año atrás, Martin contaba cómo ideó la serie con la que este año competirá en los Emmy, Only Murders in the Building, historia de tres vecinos de un coqueto edificio de Manhattan que se obsesionan por resolver el asesinato de otro de los inquilinos del lugar. “En un principio me imaginaba a dos actores viejos interpretando a los investigadores amateurs en el centro de la trama, pero después empezamos a desarrollar la historia y me di cuenta de que eran papeles para gente joven, como Marty y yo”, decía el humorista incluyendo en la broma a su amigo, que aunque ya no sea el jovencito llegado de Canadá con el que compartió protagonismo en la inolvidable ¡Los tres amigos!, escrita por el propio Martin, Lorne Michaels y Randy Newman, le sigue el tren en cada una de sus nuevas aventuras.

A punto de cumplir 77 años este domingo, el actor dio sus primeros pasos en el entretenimiento cuando en su juventud trabajaba en los parques temáticos de Disneylandia y Knott’s Berry Farm. También estudió filosofía, pero abandonó la carrera para dedicarse de lleno al mundo del espectáculo, iniciando su actividad como guionista para diversos programas de televisión y consiguiendo en los años 1968 y 1969 sendos premios Emmy por su labor en The Smothers Brothers Comedy Hours, un programa con música y humor protagonizado por los hermanos Tom y Dick Smothers.

A finales de los 70, debutó en el cine, alcanzando su primer papel protagonista con El patán (1979), comedia escrita por el propio Martin. En los 80 apareció en títulos como Hombre solitario (1984), Hay una chica en mi cuerpo (1984), Roxanne (1987) y Dos pícaros sinvergüenzas (1988). En los años 90 su carrera continuó en títulos como El padre de la novia (1991), Tu casa es mi casa (1992) o Bowfinger: El pícaro (1999). En la comedia Enamorándome de mi ex (2009) interpretó a Adam, un arquitecto en triángulo amoroso con Meryl Streep y Alec Baldwin. En 2011, fue uno de los protagonistas de The Big Year.