Selena Gomez compartió fotos inéditas de su soñada boda con Benny Blanco
La artista sorprendió a sus millones de seguidores al revelar, a través de una publicación en Instagram, las nuevas imágenes de su exclusivo y privado casamiento con el productor musical
Selena Gomez, de 33 años, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram fotos inéditas de su exclusiva boda con Benny Blanco. La ceremonia, realizada en la intimidad de Montecito, California, se mantuvo en secreto hasta que la artista decidió revelar imágenes y videos que muestran algunos de los momentos más emotivos y especiales de la celebración.
Entre las postales más destacadas se aprecian los delicados detalles de su vestido de novia, su elegante ramo, además de románticas escenas junto a Benny, como el beso de recién casados y su primer baile.
Tras casi tres años de noviazgo, Gomez y Blanco decidieron formalizar su vínculo en una celebración íntima que contó con la presencia de apenas 170 invitados. Entre los asistentes destacaron figuras cercanas a la texana, como su gran amiga Taylor Swift y parte del elenco de la exitosa serie Only Murders in the Building, como Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, quienes fueron testigos de este importante paso en la vida de la pareja.
La cantante lució un vestido totalmente blanco, caracterizado por un escote triangular que se extendía hasta el cuello y un diseño de estilo halter, adornado con delicadas flores bordadas. El corsé, con sutiles brillos, se complementaba con una elegante falda que culminaba en una cola, aportando un toque de sofisticación. Según información de People, el diseño fue una creación de la reconocida firma Ralph Lauren, lo que subraya la exclusividad del evento.
Para complementar su atuendo, la recién casada optó por un par de aros con diamantes, a juego con los anillos de compromiso que sellaron su unión. Su maquillaje destacó por el vibrante color rojo intenso de sus labios, que aportó un contraste audaz y elegante.
El carrusel de fotos inéditas que compartió Selena Gómez
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
