Selena Gomez compartió fotos inéditas de su soñada boda con Benny Blanco

Selena Gomez, de 33 años, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram fotos inéditas de su exclusiva boda con Benny Blanco. La ceremonia, realizada en la intimidad de Montecito, California, se mantuvo en secreto hasta que la artista decidió revelar imágenes y videos que muestran algunos de los momentos más emotivos y especiales de la celebración.

Entre las postales más destacadas se aprecian los delicados detalles de su vestido de novia, su elegante ramo, además de románticas escenas junto a Benny, como el beso de recién casados y su primer baile.

Selena Gómez posa en el jardín de la propiedad donde celebró su boda

Tras casi tres años de noviazgo, Gomez y Blanco decidieron formalizar su vínculo en una celebración íntima que contó con la presencia de apenas 170 invitados. Entre los asistentes destacaron figuras cercanas a la texana, como su gran amiga Taylor Swift y parte del elenco de la exitosa serie Only Murders in the Building, como Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, quienes fueron testigos de este importante paso en la vida de la pareja.

La cantante lució un vestido totalmente blanco, caracterizado por un escote triangular que se extendía hasta el cuello y un diseño de estilo halter, adornado con delicadas flores bordadas. El corsé, con sutiles brillos, se complementaba con una elegante falda que culminaba en una cola, aportando un toque de sofisticación. Según información de People, el diseño fue una creación de la reconocida firma Ralph Lauren, lo que subraya la exclusividad del evento.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en California IGitsbennyblanco

Para complementar su atuendo, la recién casada optó por un par de aros con diamantes, a juego con los anillos de compromiso que sellaron su unión. Su maquillaje destacó por el vibrante color rojo intenso de sus labios, que aportó un contraste audaz y elegante.

El carrusel de fotos inéditas que compartió Selena Gómez

Selena Gómez lució un vestido blanco muy fino con un velo muy delicado en su soñada boda con Benny Blanco (Instagram: @selenagomez)

Selena Gomez vistió un vestido personalizado de Ralph Lauren, en satén blanco con escote halter, detalles florales bordados, espalda descubierta, cola larga, evocando un estilo clásico con toques románticos

La boda se celebró el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia íntima al aire libre en California (Foto: Instagram @selenagomez)

La falda, confeccionada en un satén fluido, se extendía en una cola larga que se desplegaba detrás de ella, creando un efecto elegante y fluido (Foto: Instagram @selenagomez)

El ramo de la novia incluyó lirios del valle, flores que simbolizan amor, pureza y renovación (Foto: Instagram @selenagomez)

El segundo vestido también fue diseñado por Ralph Lauren: de encaje blanco transparente con bordados florales delicados sobre la tela (Foto: Instagram @selenagomez)

Los detalles del vestido de Selana Gomez (Foto: Instagram @selenagomez)

También usó un velo largo, lo que aportó aún más a la majestuosidad del look (Foto: Instagram @selenagomez)

Benny Blanco también usó Ralph Lauren, con esmoquin negro clásico (Foto: Instagram @selenagomez)

El primer baile fue poco convencional: descalzos, algo íntimo, ya que no siguieron la tradición de baile protocolar (Foto: Instagram @selenagomez)

Se incluyeron detalles sentimentales como mensajes personales en los votos, momentos emotivos, discursos de amigos cercanos, y un ambiente relajado más que ostentoso (Foto: Instagram @selenagomez)

Selena y Benny se mostraron muy enamorados durante todo el evento (Foto: Instagram @selenagomez)

Selena confesó con antelación que no quería una torta grande y tradicional para su boda (Foto: Instagram @selenagomez)

En cuanto al diseño del vestido principal, también se usó una técnica especial: las flores de encaje fueron aplicadas a mano (Foto: Instagram @selenagomez)

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.