Todo lo que se sabe de la soñada boda de Selena Gómez

El romance entre Selena Gomez y Benny Blanco se consolidó rápidamente como una de las historias de amor más comentadas del espectáculo en los últimos años. Lo que comenzó como una amistad dentro de la industria musical evolucionó en pocos meses a una relación sólida y pública, llena de muestras de cariño y complicidad.

Desde que comenzaron a aparecer juntos en junio de 2023, la pareja mantuvo su vínculo visible en redes y eventos, lo que despertó el interés constante de los medios y los fans. Tras meses de rumores y apariciones compartidas, finalmente, decidieron dar el gran paso y llevar su amor al altar, con una boda que prometió ser tan emotiva como espectacular.

Selena Gómez y Benny Blancose casarán en una finca privada en Montecito (FB/Selena Gomez)

La esperada boda de Selena Gomez y Benny Blanco se celebra este fin de semana en una finca privada en Montecito, California, completamente transformada en un lujoso refugio. Para asegurar la máxima privacidad, la pareja invirtió cerca de 300 mil dólares en seguridad, con guardias armados, accesos restringidos, patrullas permanentes e incluso medidas anti-drones para mantener a los paparazzi fuera del evento.

De acuerdo con un artículo de TMZ, Se esperaba que más de 170 invitados asistan a la ceremonia, que se lleva a cabo el sábado. El lugar cuenta con áreas de descanso al aire libre, rincones para cócteles y cocinas gourmet móviles para atender a los asistentes.

Montecito es un barrio exclusivo al sur de California (montecito-estate.com)

Tras la ceremonia, los invitados disfrutarán de una fiesta inolvidable, que contará con la conducción del famoso rapero Snoop Dogg, quien compartirá escenario con Benny Blanco en un espectáculo cargado de sorpresas musicales. Con 53 años, el rapero promete darle a la celebración un toque festivalero, muy distinto de la solemnidad de la ceremonia religiosa.

La celebración se desarrolla a lo largo de dos días: ya comenzó con la cena de ensayo del viernes 26 y continúa con la ceremonia principal del sábado. Para facilitar la llegada de los invitados, se implementó un sistema de transporte privado, con autobuses que los buscan en sus hoteles y los llevan hasta la finca, cuya ubicación exacta se mantiene en secreto para proteger la intimidad de la pareja.

Se conocen hace más de una década, pero su romance comenzó en 2023 (Foto: Instagram @selenagomez)

Según el sitio Page Six, el viernes por la noche, Selena y Benny organizaron su exclusiva cena de ensayo en una mansión de Hope Ranch, en el Valle de Goleta, California. Este evento previo a su boda reunió a una lista de invitados de alto perfil, que incluyó a los compañeros de Gómez en Only Murders in the Building, Steve Martin y Martin Short, así como al actor Paul Rudd. Por otro lado, Taylor Swift estuvo presente en el evento de manera discreta y se hospedó en una casa de alquiler cercana por razones de seguridad. Los invitados fueron alojados en el lujoso hotel El Encanto, con habitaciones que rondan los tres mil dólares por noche.

Todos estos detalles reflejan que Selena Gómez y Benny Blanco buscan un equilibrio entre lujo y privacidad, lo que asegura que la boda sea una experiencia tanto íntima como espectacular. Desde la decoración hasta la música y la seguridad, cada aspecto fue cuidadosamente planificado para que la celebración cumpla con las expectativas de una de las parejas más seguidas del espectáculo mundial.