Kylie Jenner reveló que se comunica con un amigo latino que murió en febrero pasado: “Regresó en un sueño”

Kylie Jenner afrontó un duro duelo tras el fallecimiento de su estilista, Jesús Guerrero, en febrero pasado. El profesional de origen latino murió a los 34 años de forma repentina y, tras más de 10 meses de su partida, la modelo aseguró que le hizo llegar un mensaje.

Qué dijo Kylie Jenner sobre el mensaje que le hizo llegar su estilista fallecido meses atrás

Guerrero era más que un estilista para Kylie Jenner, quien lo consideraba como una figura clave en su círculo de amigos más cercano. Esta semana, reveló que el profesional se comunicó con ella y le dejó un mensaje a través de su hermana, Kim Kardashian.

Jenner resaltó la amistad que compartía con Guerrero, quien era más que su estilista Instagram/kyliejenner

En la emisión del jueves 18 de diciembre de The Kardashians, la modelo contó cómo Guerrero le transmitió lo que ella vio como una señal sobre su presencia. "Kim me llamó hace unos días y me dijo que Jesús vino a ella en un sueño“, expresó Jenner en el episodio, según declaraciones retomadas por US Weekly.

Así, reveló el mensaje que le hizo llegar Guerrero, quien también fue estilista de Jennifer López: “Dijo: ‘Por favor, dile a Kylie que la amo‘“.

De qué murió el estilista de origen latino de Kylie Jenner, a los 34 años

Guerrero nació en Houston, Texas, pero sus padres son migrantes provenientes de México. Su hermana, Gris, compartió una publicación en GoFundMe donde comunicó el fallecimiento del profesional.

“Con el corazón lleno de tristeza, informamos al mundo que Jesús Guerrero ha partido al cielo”, escribió el 22 de febrero de 2025. Y siguió: “Fue un hijo, un hermano, un tío, un artista, un amigo y mucho más“.

El estilista falleció en Los Ángeles, California, debido a una neumonía por Pneumocystis (PCP) y Cryptococcus neoformans diseminado, según señaló People, que son enfermedades fúngicas que pueden afectar de forma grave a quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados.

Jesús Guerrero falleció a los 34 años por causas naturales, según indicaron los familiares GoFundMe

El sentido mensaje de despedida que Kylie Jenner le dedicó a su estilista Jesús

El mismo día en que se comunicó el fallecimiento de Guerrero, Jenner le dedicó un sentido mensaje a su compañero de aventuras, a través de su perfil de Instagram. “Jesús era más que mi amigo“, puntualizó.

Jenner reveló el mensaje que su estilista le habría hecho llegar Instagram/kyliejenner

Y continuó: “Era una luz en mi vida, una fuente de risas, consuelo, amor y apoyo inquebrantable. No sé cómo habría sobrevivido la última década sin él a mi lado”.

La modelo señaló que su amigo poseía una forma de convertir sus peores días en momentos ligeros, al transmitirle su apoyo y compañía. Posteriormente, expresó el duelo que atravesó por su muerte: “El dolor de perderte es, simplemente, insoportable y no sé cómo seguir adelante sin ti. Pero sé que un gran dolor nace solo de un gran amor", expresó.

A modo de despedida, Jenner compartió unas sentidas palabras en el posteo de la red social: "Ojalá pudiera abrazarte de nuevo. Me acosté en tu cama de la forma en que solías acostarte en la mía, hablando durante horas. Daría cualquier cosa por una charla profunda más. Te voy a extrañar mucho, más de lo que cualquier palabra pueda expresar".