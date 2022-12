Suficiente: el urgente pedido que le hizo Hilaria a su esposo, Alec Baldwin, luego del nacimiento de su séptimo hijo

escuchar

Hilaria y Alec Baldwin forman una de las familias más sólidas de Hollywood. Siempre juntos, suelen compartir postales de su familia en las redes sociales y cada vez que es necesario se defienden de forma pública. Durante los últimos meses, fueron noticia por la tragedia que vivió el actor durante el rodaje de Rust, al matar accidentalmente de un disparo a la directora de fotografía Halyna Hutchins y también por la llegada hace dos meses de la pequeña Ilaria Catalina Irena, la novena integrante del clan. En medio de niños, proyectos y una vida bastante movida, Hilaria hizo público un pedido que, seguro, también le hizo a su esposo de forma privada: que se realice una vasectomía .

La fotografía de Alec Baldwin e Hilaria Thomas con sus siete hijos @hilariabaldwin/Instagram

Siete hijos ya son suficientes. Así lo entiende la escritora y así lo manifestó durante una entrevista que le brindó a Extra. “Esperemos haber terminado”, confesó cuando la consulta fue sobre el tamaño de su familia. “Diría que hemos terminado, pero también dije que habíamos terminado con seis”, reconoció luego. Sobre la forma de poner fin a la llegada de más integrantes, Hilaria dejó en claro que es el artista quien debe poner el cuerpo y hacerse una vasectomía: “Alec todavía tiene que ir y hacer su parte”, explicó y acompañó sus palabras haciendo la mímica con las manos de estar cortando algo. “Si no hace su parte, a veces pueden pasar cosas” , explicó por último Hilaria y dio por culminado el tema.

Un sostén fundamental

Desde la muerte de Hutchins, nada volvió a ser lo mismo para el actor. La directora de fotografía falleció en pleno rodaje, el 21 de octubre de 2021, durante el ensayo de una escena en el Bonanza Creek Ranch, un espacio armado para el rodaje de películas del Oeste en proximidades de Santa Fe, Nuevo México. Baldwin estaba manipulando un revólver Colt 45 y en un momento tiró del percutor hacia atrás para luego soltarlo, lo que provocó que el arma accidentalmente se disparara. El proyectil impactó sobre el cuerpo de Hutchins y luego en el hombro del director del film, Joel Souza, quien se recuperó días después.

Alec Baldwin junto a su esposa, Hilaria TIDNY-113

Luego del episodio, Baldwin se alejó de la escena, a la espera del resultado de las investigaciones judiciales. Su mujer, durante ese tiempo, lo cuidó puertas para adentro y en público lo defendió de las críticas. De hecho, en varias oportunidades, Baldwin remarcó que sobrevivió a la “tormenta” del accidente y la polémica suscitada gracias a que su ella y sus pequeños no le soltaron nunca la mano, aun en los momentos más álgidos de la tragedia, como la difusión del informe del FBI que confirmó que el arma utilizada en el rodaje de Rust se disparó desde sus propias manos .

¿La última integrante?

El 22 de septiembre último, Hilaria y Alec le dieron la bienvenida al mundo a su séptima hija, Ilaria Catalina Irena, y compartieron la noticia en las redes. “Ella ya está aquí. Estamos muy emocionados de presentaros a nuestro pequeño sueño hecho realidad: Ilaria Catalina Irena”, expresó la otra vez mamá, y luego completó: “Nuestra primera foto con los Baldwin más pequeños. El equipo de ensueño Baldwinito” .

Un arduo trabajo

La gran familia de Hilaria y Alec está conformada por Carmen, de 9 años; Rafael, de 7; Leonardo, de 5; Romeo, de 4; Eduardo, de casi 2; Lucía, de 18 meses, y la nueva bebé, Ilaria Catalina Irena. Los niños, claro, son muy pequeños y por ahora sus padres se dedican a compartir, a través de las redes sociales, los momentos más divertidos que viven con ellos.

Sin embargo, la maternidad no ha sido del todo fácil para Hilaria, y así lo hizo saber en sus redes, donde compartió posteos sobre las dificultades de ser madre de siete pequeños. Poco después de la llegada de Ilaria, compartió una foto de la pequeña y le escribió: “ Estamos agotados, tratando de hacer malabares con esta transición... Tratando de ser los mejores padres posibles para tus hermanos (de Ilaria), tratando de estar lo más presentes y activos posible, mientras también busco tener compasión por mi cuerpo que acabo de tener un bebé. Es un equilibrio duro y no creo que lo haga muy bien, ya que me duele el corazón de una manera muy fuerte cuando siento que no le estoy dando lo suficiente a todos mis hijos ”, escribió a modo de catarsis. Quizá por eso, siete ya sean suficientes.

