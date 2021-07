¡Súper enamorados! Jennifer Lopez y Ben Affleck y un guiño al pasado: recrearon una sensual escena del clip “Jenny from the Block”

Jennifer Lopez y Ben Affleck están en plena efervescencia de su relación. Ya no solo no se esconden sino que la cantante hasta compartió en Instagram una imagen de un beso apasionado que se dio con el actor -publicación que sumó más de 8 millones de likes y miles de comentarios en pocas horas-. Además, ambos se divierten con esto de haber vuelto luego de 17 años, y se animaron a recrear una escena mítica del video “Jenny from the Block” en la que se lo ve a él poniendo sus manos sobre el trasero de quien supo ser su prometida y hoy es su flamante novia.

La pareja viajó a Saint Tropez (al sur de Francia) para celebrar los 52 años de la actriz y cantante y disfrutar del verano europeo. En un yate valuado en varios millones de dólares, en traje de baño, a pura sonrisa y lejos de los barbijos, se mostraron enamorados y relajados en medio del mar. En ese contexto, “Benifer”, como se conocía la pareja en los 2000, fue nuevamente encontrada infraganti por los paparazzi y se pudo ver al actor poniendo su mano en el trasero de su novia, tal como lo hacía en el video de 2002 “Jenny From The Block”, algo que generó revuelo en las redes sociales.

Jennifer y Ben y una escena conocida para los fans que se repite Grosby Group - OneShotPix/The Grosby Group

En las fotos, se puede ver a la también actriz tomando sol en bikini como lo hacía en ese entonces, con quien era en ese momento su pareja. Y también a él acariciando su cuerpo.

"Jenny from the Block" - Jennifer Lopez

Más tarde, los tórtolos fueron a una fiesta en una disco llamada L’Opera, donde se dejaron ver súper distendidos. Las imágenes del festejo se vieron reflejadas en las cuentas en las redes sociales de los invitados. Y ellos lejos de esconderse, se mostraron a los besos y divertidos, incluso cuando sabían que las cámaras los estaban grabando.

17 años después

La historia de amor crece. Los actores vivieron un muy publicitado romance que finalizó en 2004, justo cuando parecían estar listos para pasar por el altar; hoy, ya más maduros, ambos parecen estar poniendo mucho para que la relación funcione, a pesar de vivir en dos extremos de Estados Unidos: él, en Los Ángeles; ella, en Miami. “Están muy felices”, dijo una fuente cercana a la pareja a People. Y sumó: “Están empezando a hablar de su futuro juntos. Es una situación complicada porque viven muy lejos el uno del otro, pero parece que están dispuestos a hacer que las cosas funcionen. No es una relación casual. Se lo están tomando muy en serio y quieren que dure”.

Tras casi dos décadas separados, volvieron a estar juntos a principios de este año, cuando la cantante latina terminó su compromiso con Alex Rodriguez tras cuatro años de relación [el deportista también se encuentra en Saint Tropez, donde viajó para festejar su propio cumpleaños y fue visto por los paparazzi acompañado de amigos, en otro yate alquilado]. Primero las noticias mostraban pequeños acercamientos del actor a la casa de JLo, después llegaron las fotos que los mostraban juntos en Montana y ahora se especula con que planean una mudanza conjunta a Bel Air, en Los Angeles, donde se encuentran construyendo una casa a su medida.

Jennifer Lopez supervisa la construcción de su nidito de amor con Ben Affleck, en Bel Air Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Días atrás, la intérprete de “Love Don’t Cost A Thing” habló sobre su vida personal en una conversación con Zane Lowe para la emisora Apple Music 1 y admitió que se encuentra “muy feliz” con su actual presente y dijo que está pasando “el mejor momento” de su vida.

17 años después, Affleck y Lopez decidieron darse una nueva oportunidad Grosby - Splash News/The Grosby Group

También reveló cómo se sintió en los últimos meses. “Estaba en República Dominicana haciendo una película y mientras estaba allí sentí que había llegado a un punto en mi vida en el que realmente me sentía bien conmigo misma, amo mi vida ahora mismo”, explicó. Y agregó: “Creo que una vez que llegás a ese lugar, te suceden cosas increíbles que nunca imaginabas que iban a volver a pasar en tu vida. Amo lo que estoy haciendo, amo dónde estoy, amo a la persona en la que me estoy convirtiendo y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor, siempre me inspira”.

Este vínculo fue mucho más rápido de lo esperado. Según reveló People, los hijos de JLo, con Marc Anthony, Max y Emme, de 13 años, están “conociendo poco a poco” a Affleck y todo “parece ir bien” entre ellos. “Emme y Max están de acuerdo con mudarse a Los Ángeles”, dijo una fuente al citado medio.

