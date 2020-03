Meghan Markle quiere volver a Hollywood a lo grande

Meghan Markle, de regreso a Hollywood Crédito: dpa

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020 • 11:27

La superheroína Meghan Markle está a punto de hacer su regreso triunfal. La esposa del príncipe Harry está deseando volver a actuar en Hollywood, tal y como relatan los medios británicos, que aseguran que los agentes de quien fue protagonista de la serie Suits ya están tratando de buscarle un papel en la gran pantalla.

Según adelanta el diario Daily Mail, lo que Markle estaría tratando de buscar es un papel en una película de superhéroes como las de la franquicia Marvel, que pertenece a la factoría Disney. Una empresa con la que ya ha colaborado en algún momento, puesto que según anunció el diario The Times el pasado enero, la duquesa de Sussex había aceptado grabar una voz en off para una de sus películas como parte de un proyecto solidario.

Ahora, sin embargo, Markle, de 38 años, busca un regreso real, para trabajar y ser financieramente independiente, como anunciaron ella y su esposo a principios de enero. Quienes manejan su carrera en Hollywood, como su agente, Nick Collins, están moviéndose por la gran capital del cine mundial para tratar de encontrar algo adecuado para un retorno a su medida. "Él ha contado que Meghan quiere volver a actuar como parte del reparto de una gran película, como de superhéroes", han explicado fuentes que conocen a Collins.

Según esas mismas fuentes, el agente "le está buscado de forma activa una película, dice que está abierta y disponible para las mejores ofertas". Además, ella misma "tiene programadas una serie de reuniones en Hollywood". "Ya ha grabado la voz para Disney", aseguran esas mismas fuentes. Por ello se plantean la opción de una película de Marvel: los superhéroes ahora forman parte de la clásica compañía de ficción, sus películas suelen ser corales y, además, cada vez más actrices de prestigio como Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow o Jennifer Lawrence están dispuestas a trabajar en ellas.

Meghan Markle y su marido, el príncipe Harry Fuente: Reuters - Crédito: Toby Melville

Sin embargo, la propia Markle sabe que estos tres años vinculada a la familia real británica han condicionado su perfil y la imagen que le público tiene de ella, por lo que su incorporación al mundo de la pantalla tendrá que ser paulatina. "Ella sabe que no puede llevar el peso de una película como actriz. La gente no puede dejar atrás el hecho de que es Meghan Markle. Pero está dispuesta a luchar por ello y piensa a lo grande: en algo por lo que le paguen bien pero que no la coloque en el centro de la acción", relatan esas mismas fuentes conocedoras de la situación de los duques de Sussex.

El cine no sería la única actividad por la que Markle volvería a las alfombras rojas por la puerta grande. Según The Sun, es más que probable que el 4 de mayo próximo la duquesa acuda a la gala del Museo Metropolitano de Nueva York. Asegura el diario británico que Edward Enninful, el director de la edición británica de Vogue, ha invitado a la duquesa a la fiesta, cuya temática, basada en el Orlando de Virginia Woolf, será el paso del tiempo. Por tanto, Markle acompañaría a Enninful, y no acudiría junto a su esposo, Harry.

Los proyectos profesionales de los duques son el último paso para lograr una total independencia por parte de la familia real británica. Aunque a principios de enero anunciaron su salida, con el paso de las semanas se ha ido conociendo más sobre las condiciones de esa despedida. Así, tendrán que mantenerse ellos mismos financieramente, y para ello no podrán usar la marca Sussex Royal , al dejar de ser miembros de la familia real.