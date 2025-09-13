Susana Giménez confirmó que tendrá su propia serie autobiográfica: “Me convencieron”

Después de Sandro, Diego Maradona, Guillermo Coppola, Fito Páez y Carlos Menem, le llegó el turno a las damas del espectáculo nacional. Recientemente se confirmó que la vida de Moria Casán se convertirá en miniserie y esta semana Susana Giménez, en diálogo con el periodista Javi Ponzo, comentó que aprobó una producción audiovisual que va contar las distintas etapas de su historia y su carrera.

Susana es la presentadora de la versión local de LOL: Last One Laughing Argentina, que se emite por la plataforma Prime Video, y en el marco de la ronda de promoción de la segunda temporada fue que confirmó la noticia. “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto... En ese momento yo dije: ‘No quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo...”, señaló la diva de los teléfonos sobre su decisión.

Susana Giménez: "Ahora, todo el mundo cuenta todo" Prime Video Argentina

Con los guionistas

Sobre el contenido de la serie, Susana aseguró que tendrá una participación activa en la elaboración del guion: “Lo que quiero es sentarme con los guionistas”, afirmó. Además, expresó que le gustaría que en el guion se relaten en profundidad sus comienzos, su ascenso a la fama y las experiencias más divertidas y emblemáticas de su extensa carrera.

“Si tuvieras que elegir tres momentos icónicos que tienen que estar, ¿cuáles serían?“, consultó el periodista. ”Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... Madurás, por decir algo elegante", comentó, divertida. Sobre la posibilidad de formar parte del elenco, Susana se mostró dubitativa. “No creo. Bueno, no sé. No se habló hasta ahora. Es todo contado y después los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar”, reveló la conductora.

En 2020, había circulado el rumor de una posible serie sobre la vida de Susana a cargo de Gustavo Yankelevich, pero fue la propia diva la que aseguró que aquel proyecto se había caído. ”No sé qué va a pasar porque no hemos tenido reuniones de producción. Solo dos antes de la cuarentena en las que me ofrecieron algo que me gustó mucho", aseguró cinco años atrás en diálogo con LAM. “El contrato con Amazon es para hacer algo como actriz, no mi autobiografía. Eso se cayó. Nunca me gustó eso de mostrar todo. Para hacerlo tenés que mostrar la verdad, y yo tengo lo mío y no quiero compartir todo”, había comentado.

Susana Giménez y la entrevista a su personaje de La Mary, creada con el apoyo de la inteligencia artificial Telefé

¿Qué actrices ya interpretaron a Susana?

Tras el anuncio, los seguidores de Susana se mantienen expectantes sobre quiénes podrían hacerse cargo de darle vida a la conductora y actriz. En 2018, fue la China Suárez quien interpretó a la diva en la serie Sandro de América, sin embargo, en ese momento trascendió que la conductora no había quedado conforme con aquella caracterización. En 2021 en Monzón, la serie autobiográfica sobre el boxeador, fue Celeste Cid quien se encargó de personificarla. El año pasado, Susana volvió a ser llevada a la pantalla en Coppola, el representante, la serie creada por Ariel Winograd, y esa vez, fue la cantante y actriz María Campos la que llevó adelante la desafiante tarea de ponerse en la piel de la diva.

María Campos con Juan Minujín y Mónica Antonópulos recrearon el programa de Susana Giménez en el que Coppola y Yuyito González presentaron a su recién nacida hija Bárbara Prensa Star+

En una entrevista con Hola, Campos dio detalles sobre su experiencia en la biopic de Coppola: “Me llamó el director, Ariel Winograd, y me dijo: “Necesito que hagas el casting para el rol de Susana Giménez. Yo siento que vos podés llegar a hacer de ella”. Me quedé helada, pero fui. Había un montón de personas, yo no entendía nada y de repente me senté y me dijeron que improvisara. Pedí que alguien actuara de Guillermo (Coppola) y fue como si Susana se metiera en mi cuerpo", comentó.

Además, Campos profundizó sobre el rol de Susana Giménez como figura del espectáculo local: “Me parece la persona más espectacular que tuvo la televisión argentina. Yo la amo y la admiro desde chiquita. Mi familia y yo somos fanáticos. Se ve que tenía sus gestos metidos en mi memoria por haber visto todos sus programas. No es que yo haya actuado en el casting, sino que por un ratito fui Susana. Me imaginé que era ella y empecé a hablar como ella. Al terminar el casting me dijeron: “Encontramos a Susana”. Para mí hacer de Susana Giménez fue lo mejor que me pasó en la vida. Eso me lo llevo a la tumba porque fue una de las cosas más lindas, me hizo muy feliz", destacó. La actriz obtuvo muy buena críticas por su interpretación y muchos fantasean con que vuelva a ponerse en la piel de la diva en esta nueva producción.