El conocido actor y cómico Antonio Gasalla murió este martes 18 de marzo a los 84 años. Así lo confirmó el empresario teatral Carlos Rottemberg a los medios. El humorista se encontraba internado en una institución, puesto que estaba afectado por problemas cognitivos y motrices desde hacía un tiempo.

De qué murió Antonio Gasalla

El 4 de marzo de este año, el intérprete fue trasladado desde el centro de rehabilitación en el que residía al Sanatorio Otamendi, donde fue internado de urgencia. “Tiene un problema respiratorio, pero ya se está recuperando, le dieron antibióticos y está en terapia. Ni bien mejore pasará al lugar donde está habitualmente”, expresó en ese entonces el hermano del capocómico, Carlos, al salir del centro de salud.

El año pasado ya había experimentado un episodio que preocupó al ambiente artístico. El pasado 20 de mayo Gasalla fue internado también en el Sanatorio Otamendi con un diagnóstico de gripe, que se complicó por un incidente gastrointestinal y terminó por convertirse en una neumonía. Tras 10 días de internación, el actor fue dado de alta y había vuelto al instituto psiquiátrico en el que recibía tratamientos de estimulación. “Además del tema cognitivo que avanza, y que lamentablemente no hay una medicina para eso, tiene un tema gástrico. Tiene un botón gástrico puesto, que eso lo tiene a maltraer, y se tiene que alimentar a través de una sonda. Sumado a una neumonía, pasó un trance muy difícil. Estamos acompañando y la familia es de fierro, está todo el tiempo”, detalló en ese entonces el periodista Marcelo Polino, quien era su íntimo amigo.

Antonio Gasalla junto a Marcelo Polino Foto: Redes Sociales

El estado de salud del artista ya era complicado en los últimos años. En 2020 se supo que había sido diagnosticado con una demencia senil progresiva, cuyo avance llevó a que en sus últimos tiempos no fuera capaz de evocar su pasado o nombrar a las personas de su entorno: “No puedo decir si recuerda o no... Nosotros mismos vivimos en un tembladeral y eso que lo vemos todos los días. Lo único que puedo decir es esto: se le pone en el canal Volver sus programas y él no los conoce. A mí me conoce como el hermano, mi nombre no lo sabe”, contó en junio de 2024 su hermano.

Antonio Gasalla fue uno de los actores nacionales más destacados de las últimas décadas. Su formación se produjo en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde conoció a Carlos Perciavalle, con quien luego realizaría distintos proyectos teatrales.

En 1966 protagonizó, junto a Edda Díaz y Nora Blay, Help Valentino, su primer éxito que inauguró el género del Café Concert en el país. Este formato acercaba al público a los espectáculos en salas reducidas, donde a comienzos de la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina (1966-1973) se ofrecía un alivio cómico de la preocupante situación social a través del ingenio, una idea que luego se reprodujo en otros espectáculos del mismo tipo.

Antonio Gasalla como Mamá Cora en Esperando la carroza Primer plano

En la década de los 70, trabajó junto a Enrique Pinti y escribieron las obras Pan y circo; Gasalla y Corrientes; El Maipo es el Maipo y Gasalla es Gasalla; Gasalla en terapia intensiva, entre otras. “Eran amigos y socios. Poca gente sabe que Enrique Pinti escribió libros de Gasalla que ni siquiera se adjudicaba la autoría y después los transformaba en magia cuando se subía a los escenarios. Compartieron muchas cosas juntos, como la famosa mesa donde se sentaban Juanito Belmonte, Pepe Parada, Luisito Gil, Jorge Taiana, un montón de gente”, recordó Luis Ventura cuando murió Pinti, el 27 de marzo de 2022

Enrique Pinti, Edda Diaz y Antonio Gasalla: la época del Café Concert y el éxito en la calle Corrientes. Facebook

Pero, la verdadera consagración de Gasalla como actor llegó en 1985, cuando protagonizó la película Esperando la Carroza, con un elenco compuesto por China Zorrilla, Juan Manuel Tenuta, Luis Brandoni, Mónica Villa, Betiana Blum y su amigo Enrique Pinti. Este largometraje fue un éxito total, que impulsó su carrera a otro nivel y posicionó a su personaje, Mamá Cora, como uno de los más recordados del cine nacional.

Antonio Gasalla como Mamá Cora en Esperando la Carroza

Otras de las películas en las que actuó Gasalla fueron Tango Feroz: La Leyenda de Tanguito (1993), Un Muro de Silencio (1993), Dibu, La Película (1997) y El Perro (2004).

También fue una cara asidua en la televisión, donde participó de emisiones como La Peluquería de Don Mateo (1971-1973), Matrimonios y Algo Más (1987-1988); Polémica en el Bar (1986-1992); Mi Cuñado (1993-1994) y Peor es Nada (2006), así como varias participaciones especiales en el programa de Susana Giménez, con su personaje de “La Abuela”.

Otro de los papeles más queridos de Antonio Gasalla es el de "la Abuela", una visita recurrente en el living de Susana Giménez

Antonio Gasalla recibió muchos reconocimientos a lo largo de su extensa carrera, entre los que destacan el Premio Konex de Platino por Actor de Comedia en 2001, varios Premios Martín Fierro, un Premio Cóndor de Plata y un Premio Carlos Gardel a la Música en 2012 por “Gasalla 91″, que ganó en la categoría de Mejor Álbum de Artista Masculino de Tango.