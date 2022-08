Susana Giménez, entre la tristeza de su nieta y la indignación por su supuesta traición a Verónica Castro: “Son cosas sobre las que no sé ni puedo hablar”

Cansada pero siempre con una sonrisa, Susana Giménez frenó para charlar con los periodistas que esperaban su arribo desde México en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Siempre dispuesta y también estridente, contestó todas las preguntas que le hicieron. Sin embargo, en un momento se indignó cuando Rafa Juli, el cronista de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, le preguntó por su encuentro con Yolanda Andrade, una mujer que le provocó a su gran amiga Verónica Castro grandes dolores de cabeza.

¿Quién es Yolanda Andrade? Una conductora mexicana que hace un par de años provocó un escándalo mayúsculo en México al afirmar que se había casado 20 años atrás con la actriz y madre de Cristian Castro en “una ceremonia simbólica”, sin papeles, en Ámsterdam. En ese momento, Castro negó sus declaraciones, pero admitió que tuvieron una profunda amistad en el pasado. “ La he ayudado mucho con sus adicciones, pero ya no quiero ser parte de sus bromas (...) Me da mucha pena desilusionarlos. Ya no sé si tomarlo como risa o enojarme de verdad. En esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida ”, expresó la protagonista de Rosa salvaje.

Verónica Castro y Yolanda Andrade fueron muy amigas en el pasado

“Es una broma como las que hace siempre Yolanda. Es lo que hacía cuando estaba en un momento en el que no estaba en sus cinco sentidos. Ya le pedí por favor que me deje en paz, estoy cansada y no es un buen momento”, cerró el tema con fastidio Castro en el programa Todo para la mujer.

¿Por qué Juli le preguntó a Susana por esta mujer? Porque Andrade subió ayer a su cuenta de Instagram un video con la conductora argentina dando a entender que habían mantenido un encuentro, aunque en ningún momento explicó si había sido por un motivo laboral o si, en cambio, fue un encuentro informal. “Hermoso reencuentro”, escribió la mexicana junto a las imágenes de ellas dos posando para las cámaras. Ese posteo fue suficiente para que los medios mexicanos hablarán de la traición de la argentina a su entrañable amiga desde hace más de 30 años y lo desacertado de ese encuentro .

Una pregunta incómoda

Apenas la prensa se acercó a Susana y luego de contar que no vio a su gran amiga Verónica Castro porque ella estaba en Acapulco, Rafa Juli aprovechó para hacer alusión al encuentro con Andrade. “Estuviste con Yolanda y se la relaciona con Verónica. ¿Hay más que una amistad?”, preguntó. De inmediato, Giménez borró la sonrisa de su cara y respondió tajante: “No, chicos. Son cosas que no sé ni puedo hablar”. “¿Por qué es una relación íntima entre dos personas?”, insistió Juli. “¡Será entre ellas! ¿Yo qué tengo que ver?”, se atajó la actriz de La piel de Judas. “Yo te preguntaba nomás”, se justificó el cronista. “No seas así, pelado. No te hagas el canchero”, remató Susana.

Superado el tema de Verónica y Yolanda, Susana contó que todavía no tiene la ciudadanía uruguaya, que tiene la residencia, y respondió cuando le consultaron sobre un proyecto de ley que le sacaría el 20 por ciento a los ciudadanos argentinos que tienen su patrimonio en el exterior. “No sé, hace tanto que intentan eso... Hubo una vez que yo ya lo hice”, recordó la conductora. “¿Otra vez? ¡Están locos!”, se quejó. Además, confirmó que habla con Mirtha Legrand todas las semanas, pero que no tocaron el tema de su accidentado y demorado regreso a la TV, al tiempo que celebró el homenaje que le hicieron a Marcelo Tinelli en Punta del Este. “Yo ya tengo la llave de la ciudad”, cerró cuando le preguntaron si esperaba ella también un homenaje .

Por último, la diva de los teléfonos hizo referencia al triste momento que vivió Lucía Celasco por la partida de Tunita, su perra Jack Russell. “Pobrecita Tunita. Era muy chiquita, pero se enfermó muy grave. Mejor, que no sufra”, confesó, y dijo que va a esperar para ver si le compra otra mascota a su nieta. “Dice que por ahora no. Viste que a quien se le muere un perro que ama no quiere por el momento”, reconoció, y recordó su estrecha relación con su mítica perrita Yorkshire. “No quiero otra Jazmín”, confesó ya arriba del auto y antes de despedirse de los periodistas.