Susana Giménez y un viaje al pasado: mostró la foto de su primer casting

Susana y un viaje al pasado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 02:15

Un domingo llenó de nostalgia invitó a Susana Giménez a compartir una de las fotos más simbólicas de su carrera. En un posteo de Instagram, la diva contó una anécdota muy conocida, centrada en cómo tomó una decisión que cambió su vida y marcó el primer paso de su carrera profesional.

En el posteo, y a modo de introducción, Susana escribió: "Tantos días en casa, sin trabajar, ¡la cabeza no para! Y mientras hago cosas los recuerdos, como en una película, van y vienen una y otra vez". Poco después de eso, la diva se metió de lleno en la anécdota sobre cómo empezó su vida profesional. "Me postulé como azafata en varias líneas aéreas y dejé mi foto (esta que ven publicada) para trabajar como modelo en agencias de publicidad. El mismo día que me llegó la confirmación de una vacante en Aerolíneas Argentinas me llamaron para un casting. La primera era la promesa de un trabajo seguro, con un sueldo fijo. La de trabajar como modelo, una oferta mucho más divertida (siempre me encantó la moda) y con más posibilidades de crecimiento, pero infinitamente más arriesgada", relató.

Es sabido que Susana dejó esa posible carrera de azafata para confiar en sus posibilidades en un mundo que la apasionaba muchísimo más, y así lo rcordó en el posteo: "Como ya saben, opté por la segunda. Ese día elegí un camino que en aquel momento jamás hubiera imaginado".

Con una conclusión en la que escribió "¡to be continued!", Giménez prometió continuar compartiendo viejas fotos y momentos icónicos de su carrera.