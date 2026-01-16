Susana Giménez defendió a Julio Iglesias tras las graves denuncias en su contra

Julio Iglesias se volvió el tema de la semana por las graves denuncias en su contra. El cantante español fue denunciado por dos exempleadas de sus mansiones en Bahamas y República Dominicana, quienes lo acusaron de haber cometido delitos de agresión sexual. Los hechos habrían ocurrido durante el 2021.

Aunque la Justicia estudia a fondo ambos casos y las duras declaraciones que dieron las víctimas, gran cantidad de artistas salieron en defensa de la superestrella. Una de ellas fue Susana Giménez, quien en una entrevista con Intrusos (América TV) contó que Iglesias es su amigo y un “caballero”. “Siempre me daba besos porque somos amigos hace 50 años. Jamás hablaré mal de Julio y es mi amigo, lo amo y lo admiro. Es un caballero”, comenzó la conductora.

Fue entonces que el notero le consultó: “¿Crees que son denuncias falsas?”. A lo que la diva respondió: “No, no me meto. Pero Julio es un señor. Además, lo adoro y lo admiro”. En relación al video viral que circuló en redes sociales de su entrevista al artista años atrás, en el que el cantante la besa en público a pesar de sus resistencias, Susana explicó que todo se trataba de parte de un show y que había sido consensuado incluso con la esposa de Julio Iglesias.

La entrevista de Susana Giménez a Julio Iglesias en 2005

“Siempre juega con eso, me da besos. Yo conocí a la mujer y le dije: ‘Miranda, este me da besos todo el tiempo. ¿Vos sabes?’. Y ella me dijo: ‘Tú ya sabes cómo es él’. Porque todo el mundo sabe cómo es él", recordó sobre su charla con Miranda Rijnsburger, la segunda esposa del cantautor español. Por último, confirmó que no se comunicó ahora con Julio Iglesias y que desconoce cómo se encuentra en estos momentos de suma tensión. “No hablé con él. Estuve filmando todo el día. Hoy me enteré”, concluyó.

Qué dicen los audios de las exempleadas de Julio Iglesias

Una de las razones por las que el caso tomó relevancia internacional es porque, después de que la fiscalía de España recibiera como pruebas audios de las denunciantes que relataban el calvario que vivieron, los mismos fueron filtrados a la prensa.

Las mujeres utilizaron los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su identidad. Ambas describieron un clima de miedo y abuso que se extendió durante meses en las residencias del artista. Una de ellas explicó el impacto emocional de su trato diario: “Me insultó y yo me iba llorando; él te minimiza, te hace sentir pequeña cuando habla”. A su vez, detallaron que el sometimiento fue una constante en su vínculo laboral.

A la Barbarossa difundió los audios con los testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias

Rebeca recordó el inicio de su relación con el cantante, donde los encargados de su contratación le dieron una imagen de prestigio sobre el puesto. “Iba a trabajar con el hombre más importante de la República Dominicana”, señaló la mujer sobre las promesas iniciales. Sin embargo, las condiciones reales fueron diferentes, ya que la hostilidad creció con el paso de los días. La trabajadora resumió su experiencia con una frase contundente: “Me sentía una esclava”.

Los episodios de acoso comenzaron durante jornadas en la playa. Rebeca narró pedidos específicos del músico sobre su vestimenta. “Me dijo: ‘quítate la toalla’, y yo me la quito con mucha vergüenza”, apuntó en su declaración. El artista sumó exigencias de carácter sexual en esos momentos. “Me dijo que me quitara el pantalón corto y, cuando me lo quito, me dice que me diera una ‘vuelta’, e hizo un comentario como de que yo tenía muy buenos glúteos”, detalló.

La conducta del hombre continuó en los espacios privados de la propiedad. En una ocasión, el cantante le pidió que utilizara un disfraz en su cuarto. “En su habitación me dijo después que me vistiera de hawaiana, y ahí me da tres o cuatro tragos de tequila. Y yo decía que no”, recordó. Las negativas de la trabajadora no detuvieron el comportamiento del músico.