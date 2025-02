Susana Giménez volvió al país y habló del accidente que sufrió su hija: “Creí que se había matado”

Las vacaciones de Susana Giménez en Miami no terminaron de la mejor manera: su hija, Mercedes Sarrabayrouse , debió ser operada de urgencia, luego de fracturarse la cadera en un accidente doméstico. Luego del mal trago, las dos volvieron al país y, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, la diva de la televisión dio algunos detalles de lo que sucedió. “Creí que se había matado”, les confesó a los periodistas.

Mientras Mecha, en una silla de ruedas, se tapó la cara y se negó a hablar cuando vio a los fotógrafos que se acercaron hasta el lugar para capturar su regreso al país, Susana Giménez intercambió algunas palabras con la prensa. “Susana, ¿cómo estás?”, fue lo primero que le preguntó el movilero de Puro Show. “Bueno, más o menos. Está muy molesta porque está operada”, aclaró en relación con su hija. Cuando le dijeron que a Mecha se la notó “un poco dormida”, la conductora explicó que debió tomar calmantes. “Recién se despierta, por suerte durmió”, confesó aliviada.

Mecha salió del aeropuerto en silla de ruedas asistida por personal de la aerolínea Gerardo Viercovich - LA NACION

Susana tildó el momento que vivieron como “horrible” y explicó cómo fue el accidente de Mecha. “Se cayó muy mal. Se cayó en el garage. No vio el escaloncito y se cayó mal. Yo creí que se había matado. Fue impresionante ”, describió. Luego, cuando le preguntaron por la operación de cadera a la que se sometió Mecha hace un tiempo, marcó la diferencia. “Esa no fue fractura de cadera, esta sí, fue fractura y desplazamiento”, diferenció, y contó que “de casualidad” su traumatólogo, Alejandro Druetto, se encontraba en Miami, pero no fue quien realizó la intervención porque no tiene licencia en los Estados Unidos.

Sobre lo que sigue, contó que Mecha deberá afrontar una rehabilitación en la Argentina. También dio por tierra con los rumores que trascendieron sobre una posible artritis o un problema en los huesos de Mecha. “No. Espero que no. Los medios... no me importa mucho, no los escucho porque a veces se equivocan”, sentenció.

“Estoy agotada de llevar dos carteras, la silla, el andador”, alcanzó a decir cuando le consultaron cómo estaba. Sobre su futuro tampoco quiso dar precisiones. “¿Cómo va a continuar tu año? ¿Tenés ganas de volver a la tele?”, le consultó el cronista de LAM. “No lo sé. Ni idea lo que voy a hacer de mi vida”, explicó.

Mecha debió ser operada luego de un accidente doméstico Gerardo Viercovich - LA NACION

Susana y Mecha, luego de su regreso de Miami Gerardo Viercovich - LA NACION

Por último, aseguró que habla todo el tiempo con Mirtha Legrand y se negó a dar una opinión sobre el escándalo en el que se vio envuelta Morena Rial. “No opino de la vida de los demás”, se desligó. En ese momento, le recordaron que Jorge Rial la criticó cuando dijo: “Ahora ya no me da vergüenza decir que soy argentina” y ella aprovechó para aclarar la situación. “Yo no lo dije a eso. Lo dijo una señora y yo lo repetí”, cerró.

El viaje a Miami y un festejo especial

Mecha recibió el año en Punta del Este

Antes de desembarcar en La Florida y pasar por el quirófano, Mecha disfrutó de unos días en la costa uruguaya. Allí arrancó el 2025 en La Mary, la chacra de su mamá, ubicada en Rincón del Indio. Durante su escapada esteña, Mecha alternó tardes en su casa junto a amigos con jornadas de shopping y algunos exclusivos eventos junto al relacionista público Gerard Confalonieri.

A Mecha se la vio, por ejemplo, en Sunsetstrip, el show del DJ Hernán Cattáneo a principios de enero. También se sumaron al almuerzo que organizó la interiorista Patricia Torres en su casa de Punta Piedras, diseñada por el prestigioso arquitecto Mario Connio, donde cada año reúne a los personajes más famosos del Este.

Uno de los festejos en Punta del Este, a donde dijeron presente Susana y su hija

Mecha se despidió de Punta del Este para viajar a Miami, donde el miércoles 29 de enero celebró el cumpleaños de Susana, el número 81. A través de sus redes sociales, Susana compartió una imagen de la noche, en la que aparece sonriente, sentada en el centro de la mesa. A su lado estaban los diseñadores Nico García Mayor y Marcelo Fernández, junto al empresario brasileño Pedro Azevedo y su hija Mercedes. “Festejando con amigos”, escribió la conductora en su publicación.

LA NACION